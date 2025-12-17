Сколько сегодня стоит самая дорогая NFT-картинка, проданная за 69 миллионов долларов

Цифровое произведение искусства, которое в 2021 году стало символом NFT-бума, сегодня стоит менее 100 долларов. Речь идет о Everydays: The First 5000 Days художника Beeple. Это коллаж из пяти тысяч цифровых работ, созданных ежедневно в течение 13 лет. В марте 2021-го его продали на аукционе Christie's за рекордные 69,3 млн долларов, что шокировало арт-рынок и подпитало глобальную "золотую лихорадку" NFT.

Everydays: The First 5000 Days

Ажиотаж с NFT начался в 2017 году с таких проектов как CryptoKitties, которые позволяли пользователям покупать, размножать и торговать цифровыми активами. Это были ранние версии на рынке токенов и цифровых активов, которые хранятся в блокчейне и подтверждают владение уникальными предметами, такими как искусство, музыка и коллекционные произведения.

В марте 2021 года на аукционе Christie's произошло историческое событие, когда цифровой коллаж Everydays: The First 5000 Days художника Beeple продали за рекордные 69,3 млн долларов. Стартовав всего со 100 долларов, торги длились две недели и завершились ажиотажем в последние секунды, сделав это NFT произведение самым дорогим изображением в мире.

Тогда казалось, что цифровое искусство совсем меняет представление о собственности и ценности. Знаменитости запускали собственные коллекции, инвесторы массово скупали токены, а торги за отдельные работы продолжались считанные минуты.

Однако уже через несколько лет рынок резко остыл. Чрезмерный ажиотаж, спекуляции и наплывы тысяч низкокачественных проектов привели к обвалу. Многие токены потеряли почти всю стоимость, а спрос исчез. По оценкам аналитиков, за первые три месяца 2021 года было продано NFT на сумму 200 миллионов долларов. Однако уже в 2022 году объем продаж NFT упал более чем на 90%. Кроме того, уже в 2023 году 95% всех NFT упали до нулевой стоимости, а 79% всех коллекций NFT остались непроданными.

