Дорога картина Пікассо була продана всього за 100 євро: чоловік виграв шедевр у лотереї

Житель Парижу став власником картини Пабло Пікассо Tête de Femme ("Голова жінки") вартістю вартістю понад 1 мільйон євро. Це сталося завдяки благодійній лотереї, у якій чоловік придбав лише один лотерейний квиток за 100 євро. Переможцем став 58-річний інженер Арі Ходара, який дізнався про виграш під час відеодзвінка від аукціонного дому Christie's.

Картина Tête de Femme ("Голова жінки") Пабло Пікассо.

Картину Пабло Пікассо Tête de Femme 1941 року виставили на продаж в рамках благодійого аукціону. На картині зображена партнерка та муза митця Дора Маар. Це один із характерних творів Пікассо періоду Другої світової війни.

Лотерея, в якій переміг Ходара, є частиною благодійної ініціативи "Пікассо за 100 євро". Цьогоріч організаторам вдалося продати понад 120 тисяч квитків, зібравши близько 11 мільйонів євро. Основна частина коштів буде спрямована на дослідження хвороби Альцгеймера. Сам переможець зізнався, що спершу не повірив у свою удачу.

"Звідки мені знати, що це не жарт?... Коли робиш ставку на це, не очікуєш виграти... Але я дуже радий, бо мене дуже цікавить живопис, і це чудова новина для мене", — сказав Арі Ходара.

Ініціатором лотереї виступив французький журналіст Пері Кошен за підтримки фонду Пікассо. Організатори відзначили символічність того, що переможець живе саме в Парижі. Це місто, де Пікассо провів значну частину свого життя.

Це вже третій подібний розіграш картин Пікассо. Попередні кошти були спрямовували на культурні та гуманітарні проєкти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що картина Пікассо побила новий ціновий рекорд.



