Картину Пікассо вартістю один мільйон можна отримати за 100 євро: деталі (ФОТО)

У Франції стартувала незвична благодійна ініціатива у якій кожен охочий може отримати оригінальну роботу Пабло Пікассо, заплативши 100 євро за лотерейний квиток. Головним призом стала картина художника під назвою Tête de Femme ("Голова жінки"), яку оцінюють приблизно в 1 мільйон євро.
Картина Tête de Femme ("Голова жінки") Пабло Пікассо. Фото: Reuters
Лотерею з розіграшу картини Пабло Пікассо організували у Франції. Ініціатива має обмежену кількість квитків до 120 тисяч. У разі повного продажу організатори планують зібрати до 12 мільйонів євро. Частину коштів у розмірі одного мільйона євро отримає галерея-власник полотна Opera Gallery, а більшість спрямують на дослідження хвороби Альцгеймера.
Картина Tête de Femme виконана Пікассо гуашшю на папері у 1941 році і буде виставлена для публічного огляду в аукціонному домі Christie’s у Парижі. Саме там і відбудеться фінальний розіграш. Таким чином, якщо купити квиток за 100 євро та виграти картину Пікассо вартістю у мільйон євро, це означитиме виграш суми у 10 тисяч разів більше, ніж вартість квитка.
Організатори підкреслюють, що така форма розповсюдження мистецтва відповідає духу самого Пікассо, який за життя часто дарував свої роботи звичайним людям.
Це вже не перша подібна акція з розіграшу відомої картини. Попередні лотереї з роботами Пікассо зібрали понад 10 мільйонів євро на благодійність. Серед переможців були пожежник зі США та бухгалтерка з Італії, яка отримала картину в подарунок на Різдво.
