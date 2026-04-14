Картину Пікассо вартістю один мільйон можна отримати за 100 євро: деталі (ФОТО)

У Франції стартувала незвична благодійна ініціатива у якій кожен охочий може отримати оригінальну роботу Пабло Пікассо, заплативши 100 євро за лотерейний квиток. Головним призом стала картина художника під назвою Tête de Femme ("Голова жінки"), яку оцінюють приблизно в 1 мільйон євро.

Картина Tête de Femme ("Голова жінки") Пабло Пікассо. Фото: Reuters

Лотерею з розіграшу картини Пабло Пікассо організували у Франції. Ініціатива має обмежену кількість квитків до 120 тисяч. У разі повного продажу організатори планують зібрати до 12 мільйонів євро. Частину коштів у розмірі одного мільйона євро отримає галерея-власник полотна Opera Gallery, а більшість спрямують на дослідження хвороби Альцгеймера.

Картина Tête de Femme виконана Пікассо гуашшю на папері у 1941 році і буде виставлена для публічного огляду в аукціонному домі Christie’s у Парижі. Саме там і відбудеться фінальний розіграш. Таким чином, якщо купити квиток за 100 євро та виграти картину Пікассо вартістю у мільйон євро, це означитиме виграш суми у 10 тисяч разів більше, ніж вартість квитка.

Організатори підкреслюють, що така форма розповсюдження мистецтва відповідає духу самого Пікассо, який за життя часто дарував свої роботи звичайним людям.

"Пікассо був дуже щедрим: дарував картини своєму водієві, кравцю. Він хотів, щоб його мистецтво колекціонували різні люди, а не лише надбагаті", — зазначив мільярдер і колекціонер Девід Нахмад.

Це вже не перша подібна акція з розіграшу відомої картини. Попередні лотереї з роботами Пікассо зібрали понад 10 мільйонів євро на благодійність. Серед переможців були пожежник зі США та бухгалтерка з Італії, яка отримала картину в подарунок на Різдво.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що жінку десятиліттями дратувала "жахлива" картина у вітальні. Це виявився багатомільйонний шедевр Пікассо.

Також "Коментарі" писали, що картина Пікассо побила новий ціновий рекорд.