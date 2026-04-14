Картину Пикассо стоимостью в один миллион можно получить за 100 евро: детали (ФОТО)

Во Франции стартовала необычная благотворительная инициатива, в которой каждый желающий может получить оригинальную работу Пабло Пикассо, заплатив 100 евро за лотерейный билет. Главным призом стала картина художника под названием Tête de Femme ("Голова женщины"), которую оценивают примерно в 1 миллион евро.

Лотерею по розыгрышу картины Пабло Пикассо организовали во Франции. Инициатива имеет ограниченное количество билетов до 120 тысяч. При полной продаже организаторы планируют собрать до 12 миллионов евро. Часть средств в размере одного миллиона евро получит галерея-владелец полотна Opera Gallery, а большинство будет направлено на исследование болезни Альцгеймера.

Картина Tête de Femme выполнена Пикассо гуашью на бумаге в 1941 году и будет выставлена для публичного обзора в аукционном доме Christie's в Париже. Именно там и состоится финальный розыгрыш. Таким образом, если купить билет за 100 евро и выиграть картину Пикассо стоимостью в миллион евро, это означает выигрыш суммы в 10 тысяч раз больше, чем стоимость билета.

Организаторы подчеркивают, что такая форма распространения искусства отвечает духу самого Пикассо, который при жизни часто дарил свои работы обычным людям.

"Пикассо был очень щедрым: дарил картины своему водителю, портному. Он хотел, чтобы его искусство коллекционировали разные люди, а не только сверхбогатые", — отметил миллиардер и коллекционер Дэвид Нахмад.

Это уже не первая подобная акция по розыгрышу известной картины. Предыдущие лотереи с работами Пикассо собрали более 10 миллионов евро на благотворительность. Среди победителей были пожарный из США и бухгалтер из Италии, которая получила картину в подарок на Рождество.

