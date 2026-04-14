logo

BTC/USD

74543

ETH/USD

2377.22

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Картину Пикассо стоимостью в один миллион можно получить за 100 евро: детали (ФОТО)
НОВОСТИ

Картину Пикассо стоимостью в один миллион можно получить за 100 евро: детали (ФОТО)

Во Франции разыграют картину Пикассо стоимостью 1 млн. евро. Билет стоит 100 евро, а деньги пойдут на благотворительность.

14 апреля 2026, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Во Франции стартовала необычная благотворительная инициатива, в которой каждый желающий может получить оригинальную работу Пабло Пикассо, заплатив 100 евро за лотерейный билет. Главным призом стала картина художника под названием Tête de Femme ("Голова женщины"), которую оценивают примерно в 1 миллион евро.

Картину Пикассо стоимостью в один миллион можно получить за 100 евро: детали (ФОТО)

Картина Tête de Femme ("Голова женщины") Пабло Пикассо. Фото: Reuters

Лотерею по розыгрышу картины Пабло Пикассо организовали во Франции. Инициатива имеет ограниченное количество билетов до 120 тысяч. При полной продаже организаторы планируют собрать до 12 миллионов евро. Часть средств в размере одного миллиона евро получит галерея-владелец полотна Opera Gallery, а большинство будет направлено на исследование болезни Альцгеймера.

Картину Пикассо стоимостью в один миллион можно получить за 100 евро: детали (ФОТО) - фото 2

Картина Tête de Femme ("Голова женщины") Пабло Пикассо

Картина Tête de Femme выполнена Пикассо гуашью на бумаге в 1941 году и будет выставлена для публичного обзора в аукционном доме Christie's в Париже. Именно там и состоится финальный розыгрыш. Таким образом, если купить билет за 100 евро и выиграть картину Пикассо стоимостью в миллион евро, это означает выигрыш суммы в 10 тысяч раз больше, чем стоимость билета.

Организаторы подчеркивают, что такая форма распространения искусства отвечает духу самого Пикассо, который при жизни часто дарил свои работы обычным людям.

"Пикассо был очень щедрым: дарил картины своему водителю, портному. Он хотел, чтобы его искусство коллекционировали разные люди, а не только сверхбогатые", — отметил миллиардер и коллекционер Дэвид Нахмад.

Это уже не первая подобная акция по розыгрышу известной картины. Предыдущие лотереи с работами Пикассо собрали более 10 миллионов евро на благотворительность. Среди победителей были пожарный из США и бухгалтер из Италии, которая получила картину в подарок на Рождество.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/artanddesign/2026/apr/13/picasso-tete-de-femme-charity-raffle
Теги:

Новости

Все новости