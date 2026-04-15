logo

BTC/USD

74204

ETH/USD

2335.76

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Дорогая картина Пикассо была продана всего за 100 евро: мужчина выиграл шедевр в лотерее
commentss НОВОСТИ Все новости

Дорогая картина Пикассо была продана всего за 100 евро: мужчина выиграл шедевр в лотерее

Житель Парижа выиграл картину Пикассо стоимостью более 1 млн. евро в благотворительной лотерее. Как это вышло.

15 апреля 2026, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Житель Парижа стал владельцем картины Пабло Пикассо Tête de Femme ("Голова женщины") стоимостью более 1 миллиона евро. Это произошло благодаря благотворительной лотерее, в которой мужчина приобрел всего один лотерейный билет за 100 евро. Победителем стал 58-летний инженер Ари Ходара, узнавший о выигрыше во время видеозвонка от аукционного дома Christie's.

Картина Tête de Femme ("Голова женщины") Пабло Пикассо. Фото: bbc

Картину Пабло Пикассо Tête de Femme 1941 года выставили на продажу в рамках благотворительного аукциона. На картине изображена партнерша и муза художника Дора Маар. Это одно из характерных произведений Пикассо периода Второй мировой войны.

Лотерея, в которой победил Ходара, часть благотворительной инициативы "Пикассо за 100 евро". В этом году организаторам удалось продать более 120 тысяч билетов, собрав около 11 миллионов евро. Основная часть средств будет направлена на исследование болезни Альцгеймера. Сам победитель признался, что сначала не поверил в свою удачу.

"Откуда мне знать, что это не шутка?... Когда делаешь ставку на это, не ожидаешь выиграть... Но я очень рад, потому что меня очень интересует живопись, и это отличная новость для меня", — сказал Ари Ходара.

Инициатором лотереи выступил французский журналист Пери Кошэн при поддержке фонда Пикассо. Организаторы отметили символичность того, что победитель живет в Париже. Это город, где Пикассо провел значительную часть своей жизни.

Это уже третий подобный розыгрыш картин Пикассо. Предыдущие средства направлялись на культурные и гуманитарные проекты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что картина Пикассо побила новый ценовой рекорд.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/articles/cq8ww7d72wyo
Теги:

Новости

Все новости