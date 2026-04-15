Дорогая картина Пикассо была продана всего за 100 евро: мужчина выиграл шедевр в лотерее

Житель Парижа стал владельцем картины Пабло Пикассо Tête de Femme ("Голова женщины") стоимостью более 1 миллиона евро. Это произошло благодаря благотворительной лотерее, в которой мужчина приобрел всего один лотерейный билет за 100 евро. Победителем стал 58-летний инженер Ари Ходара, узнавший о выигрыше во время видеозвонка от аукционного дома Christie's.

Картина Tête de Femme ("Голова женщины") Пабло Пикассо. Фото: bbc

Картину Пабло Пикассо Tête de Femme 1941 года выставили на продажу в рамках благотворительного аукциона. На картине изображена партнерша и муза художника Дора Маар. Это одно из характерных произведений Пикассо периода Второй мировой войны.

Лотерея, в которой победил Ходара, часть благотворительной инициативы "Пикассо за 100 евро". В этом году организаторам удалось продать более 120 тысяч билетов, собрав около 11 миллионов евро. Основная часть средств будет направлена на исследование болезни Альцгеймера. Сам победитель признался, что сначала не поверил в свою удачу.

"Откуда мне знать, что это не шутка?... Когда делаешь ставку на это, не ожидаешь выиграть... Но я очень рад, потому что меня очень интересует живопись, и это отличная новость для меня", — сказал Ари Ходара.

Инициатором лотереи выступил французский журналист Пери Кошэн при поддержке фонда Пикассо. Организаторы отметили символичность того, что победитель живет в Париже. Это город, где Пикассо провел значительную часть своей жизни.

Это уже третий подобный розыгрыш картин Пикассо. Предыдущие средства направлялись на культурные и гуманитарные проекты.

