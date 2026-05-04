Главная Новости Общество искусство и культура Сколько на самом деле стоит "Мона Лиза": кому принадлежит самая известная картина мира
Сколько на самом деле стоит "Мона Лиза": кому принадлежит самая известная картина мира

Страховка на миллиард и запрет на продажу. Сколько бы стоила на аукционе "Мона Лиза" сегодня.

4 мая 2026, 07:40
Slava Kot

Картина "Мона Лиза", созданная гением эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, уже более пяти веков остается самым известным произведением искусства в мире. Каждый год миллионы туристов приезжают в Лувр в Париж, чтобы увидеть загадочную улыбку на небольшом холсте. Но, несмотря на глобальную славу, главный вопрос остается без точного ответа, сколько же стоит эта картина?

Картина "Мона Лиза". Фото: Associated Press

Единственная официальная оценка "Моны Лизы" была сделана в 1962 году, когда полотно отправлялось на выставку в США. Тогда он был застрахован на 100 миллионов долларов, что стало рекордной суммой для картины. Этот страховой полис попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой в истории искусства.

Если же перевести эту сумму в современные деньги с учетом инфляции, оценка может достигать от 860 миллионов до более чем 1,1 миллиарда долларов. Сейчас самой дорогой картиной, проданной на аукционе, стала "Спаситель мира", приписываемый да Винчи. За нее в 2017 году заплатили 450,3 миллиона долларов, то есть вдвое меньше, чем стразовая стоимость "Моны Лизы".

Однако эксперты отмечают, что если бы "Мону Лизу" выставили на аукцион, то на торгах цена за картину, по консервативным оценкам, пересекла 3 миллиарда долларов.

Однако на самом деле реальную рыночную цену "Моны Лизы" определить невозможно. Полотно принадлежит государству Франция и считается национальным достоянием. Закон прямо запрещает его продажу или вывоз за границу. Фактически это означает, что картина не есть товар, часть культурного наследия страны. Именно поэтому "Мона Лиза" имеет уникальный статус. Ее можно оценивать теоретически, но купить практически невозможно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дорогая картина Пикассо была продана всего за 100 евро.

Также "Комментарии" писали, сколько сегодня стоит самая дорогая NFT-картинка , которая была продана за 69 миллионов долларов.



