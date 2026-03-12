“Золоті злитки ТЦК”: в Київському обласному терцентрі знайшли просте пояснення походженню золота

Днями інтернет вибухнув новиною — військовослужбовець ТЦК у Київській області задекларував золоті злитки. В обласному терцентрі пояснили походження золота.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Зазначили, що задекларовані до служби в ЗСУ цінності — це не результат збагачення на так званих ухилянтах.

“Військовослужбовець пояснив простими словами базові речі – якщо ти до великої війни дбав про фінансове благополуччя сім’ї і зафіксував це свого часу у декларації про доходи, це не є протизаконною справою”, — йдеться у повідомленні.

В обласному терцентрі пояснили, що перший злиток теперішній військовослужбовець, а на той час цивільний підприємець купив ще у 2000 році. З початком повномасштабного вторгнення він добровольцем став до лав українського війська. Служив у бойовій бригаді, звідки за станом здоров'я у 2024 році був переведений для подальшої служби в ТЦК та СП. Відтоді, як запевнили в обласному ТЦК, він не докупив ні граму золота. Згідно з законом, починаючи за 2023 рік військовослужбовець щороку подає декларації, де обов'язково відобразив статки, які набув ще у цивільному житті, наголосив в терцентрі.

