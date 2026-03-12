logo_ukra

BTC/USD

70366

ETH/USD

2064.23

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події “Золоті злитки ТЦК”: в Київському обласному терцентрі знайшли просте пояснення походженню золота
commentss НОВИНИ Всі новини

“Золоті злитки ТЦК”: в Київському обласному терцентрі знайшли просте пояснення походженню золота

У Київському обласному ТЦК пояснили походження золотих злитків у працівника терцентру

12 березня 2026, 15:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Днями інтернет вибухнув новиною — військовослужбовець ТЦК у Київській області задекларував золоті злитки. В обласному терцентрі пояснили походження золота. 

“Золоті злитки ТЦК”: в Київському обласному терцентрі знайшли просте пояснення походженню золота

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Зазначили, що задекларовані до служби в ЗСУ цінності — це не результат збагачення на так званих ухилянтах. 

“Військовослужбовець пояснив простими словами базові речі – якщо ти до великої війни дбав про фінансове благополуччя сім’ї і зафіксував це свого часу у декларації про доходи, це не є протизаконною справою”, — йдеться у повідомленні.

В обласному терцентрі пояснили, що перший злиток теперішній військовослужбовець, а на той час цивільний підприємець купив ще у 2000 році. З початком повномасштабного вторгнення він добровольцем став до лав українського війська. Служив у бойовій бригаді, звідки за станом здоров'я у 2024 році був переведений для подальшої служби в ТЦК та СП. Відтоді, як запевнили в обласному ТЦК, він не докупив ні граму золота. Згідно з законом, починаючи за 2023 рік військовослужбовець  щороку подає декларації, де обов'язково відобразив статки, які набув ще у цивільному житті, наголосив в терцентрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про викриття підполковника ТЦК на переплаті за пальне. У ДБР повідомили, що начальник відділу забезпечення одного з ТЦК на Закарпатті погодив укладення договорів на постачання бензину, дизельного пального та скрапленого газу. При цьому включив до вартості податок на додану вартість у розмірі 20%. За даними ДБР, йдеться про три контракти, укладені у березні 2022 року. Посадовець завдав збитків бюджету на майже 900 тис. грн.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NSS6q93GKEC7BfENdU5P38iM9sY9bHYEnUWupnVXqCB5VP7QPAizU1jgixxJHb4dl&id=61569532123563&locale=ru_RU
Теги:

Новини

Всі новини