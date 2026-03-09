Золотий запас Бучанського ТЦК: у посадовця військкомату виявили злитки на 7,7 млн грн

Співробітник першого відділу Бучанського районного ТЦК та СП Олег Коломієць привернув увагу громадськості своєю фінансовою звітністю. Згідно з поданою декларацією, військовослужбовець та його родина володіють значними запасами дорогоцінних металів та готівки, що суттєво перевищують його офіційний річний дохід.

Золоті злитки

Найбільш прикметною частиною майна є золоті злитки. Загальна вартість банківського золота, яке задекларував Коломієць, становить 7 700 300 гривень. Враховуючи актуальні котирування, це приблизно 1 кг 74,9 грама чистого золота.

Окрім золотого запасу, у спільній власності подружжя значаться:

35 000 доларів та 8 500 євро готівковими коштами;

колекція ювелірних виробів із золота та срібла вартістю 778 826 гривень.

При цьому офіційні статки родини виглядають значно скромніше. За весь звітний рік Олег Коломієць отримав лише 366 398 гривень доходу. Основну частину цієї суми склала заробітна плата, отримана під час служби в Київському обласному ТЦК. Цікаво, що посадовець не нехтував і державною допомогою:

"Він також користався програмами "Зимова Підтримка" та "Національний кешбек". Інші члени родини Коломійця, згідно з декларацією, доходів за звітний рік не мали".

Походження активів на мільйони гривень при відсутності бізнесу чи високої зарплати у членів родини викликає чимало запитань у суспільства. Наразі офіційних коментарів від керівництва ТЦК чи правоохоронних органів щодо перевірки джерел походження цих коштів не надходило.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про "знахідку" свого колеги по парламенту Олександра Куницького, місцеперебування якого тривалий час залишалося загадкою. За словами Гончаренка, політик, який понад 18 місяців ігнорував роботу у Верховній Раді, нарешті офіційно "засвітився" за кордоном.