Золотой запас Бучанского ТЦК: у чиновника военкомата обнаружили слитки на 7,7 млн грн

Сотрудник первого отдела Бучанского районного ТЦК и СП Олег Коломиец привлек внимание общественности финансовой отчетностью. Согласно представленной декларации, военнослужащий и его семья обладают значительными запасами драгоценных металлов и наличных денег, существенно превышающими его официальный годовой доход.

Золотые слитки

Наиболее примечательной частью имущества есть золотые слитки. Общая стоимость банковского золота, задекларированного Коломиец, составляет 7 700 300 гривен. Учитывая актуальные котировки, это примерно 1 кг 74,9 г чистого золота.

Кроме золотого запаса, в общей собственности супругов значатся:

35 000 долларов и 8 500 евро наличными денежными средствами;

коллекция ювелирных изделий из золота и серебра стоимостью 778 826 гривен.

При этом официальное состояние семьи выглядит значительно скромнее. За весь отчетный год Олег Коломиец получил всего 366 398 гривен дохода. Основная часть этой суммы составила заработная плата, полученная во время службы в Киевском областном ТЦК. Интересно, что должностное лицо не пренебрегало и государственной помощью:

Он также пользовался программами "Зимняя Поддержка" и "Национальный кэшбек". Другие члены семьи Коломийца, согласно декларации, доходов за отчетный год не имели".

Происхождение активов на миллионы гривен при отсутствии бизнеса или высокой зарплаты у членов семьи вызывает множество вопросов у общества. Пока официальных комментариев от руководства ТЦК или правоохранительных органов относительно проверки источников происхождения этих средств не поступало.

