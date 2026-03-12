"Золотые слитки ТЦК": в Киевском областном терцентре нашли простое объяснение происхождению золота

На днях интернет взорвался новостью — военнослужащий ТЦК в Киевской области задекларировал золотые слитки. В областном терцентре объяснили происхождение золота.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Заметили, что задекларированные до службы в ВСУ ценности – это не результат обогащения на так называемых уклонистах.

"Военнослужащий объяснил простыми словами базовые вещи — если ты до большой войны заботился о финансовом благополучии семьи и зафиксировал это в свое время в декларации о доходах, это не является противозаконным делом", — говорится в сообщении.

В областном терцентре объяснили, что первый слиток нынешний военнослужащий, а в то время гражданский предприниматель купил еще в 2000 году. С началом полномасштабного вторжения он добровольцем стал в ряды украинского войска. Служил в боевой бригаде, откуда по состоянию здоровья в 2024 году был переведен для дальнейшей службы в ТЦК и СП. С тех пор, как заверили в областном ТЦК, он не докупил ни грамм золота. Согласно закону, начиная за 2023 год военнослужащий ежегодно подает декларации, где обязательно отразил состояние, которое приобрел еще в гражданской жизни, подчеркнул в терцентре.

Напомним: портал "Комментарии" писал о разоблачении подполковника ТЦК на переплате за горючее. В ГБР сообщили, что начальник отдела обеспечения одного из ТЦК в Закарпатье согласовал заключение договоров на поставку бензина, дизельного горючего и сжиженного газа. При этом включил в стоимость налог на добавленную стоимость в размере 20%. По данным ГБР, речь идет о трех контрактах, заключенных в марте 2022 года. Чиновник нанес ущерб бюджету на почти 900 тыс. грн.