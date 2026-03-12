Цинічні схеми в ТЦК: на чому заробляють у терцентрах під час війни

В Україні викрили чимало схем розкрадання державних коштів під час війни. Фіксували переплати на закупівлях озброєння, одягу, продуктів для військових. У Раді повідомили про шалені переплати на закупівлі дронів.

Військові. Ілюстративне фото

У Державному бюро розслідувань повідомили, що викрили підполковника ТЦК на переплаті за пальне. Зазначається, що начальник відділу забезпечення одного з ТЦК на Закарпатті погодив укладення договорів на постачання бензину, дизельного пального та скрапленого газу. При цьому включив до вартості податок на додану вартість у розмірі 20%. За даними ДБР, йдеться про три контракти, укладені у березні 2022 року.

“Водночас у період воєнного стану операції з постачання пального для військових формувань мали оподатковуватися за нульовою ставкою ПДВ. Через відсутність належного контролю за умовами договорів на рахунок постачальника перерахували понад 5,1 млн грн, з яких понад 866 тисяч гривень становив ПДВ, що не підлягав сплаті”, — повідомили в Бюро.

Зазначається, що такі дії посадовця завдали збитків бюджету майже на 900 тис. грн.

У ДБР зазначили, що полковнику повідомили про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки та було вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Полтавській області начальник ТЦК бронював чоловіків “на папері”. У Державному бюро розслідувань повідомили, що у такий спосіб він допоміг військовозобов’язаним уникнути призову.



