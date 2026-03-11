Ухилення від мобілізації в ТЦК: які схеми для ухилянтів діяли в терцентрах

У Полтавській області начальник ТЦК бронював чоловіків “на папері”. У Державному бюро розслідувань повідомили, що у такий спосіб він допоміг військовозобов’язаним уникнути призову.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що посадовець діяв у змові з керівниками приватних підприємств. Останні звернулися до нього з проханням допомогти їхнім працівникам “оминути” визначений порядок мобілізації.

“Чоловіків визнали придатними до військової служби та вручили їм повістки, однак до ТЦК вони не з’явилися. Щоб приховати факт ухилення від призову, посадовець забезпечив внесення до службових документів відомостей про нібито бронювання цих працівників, хоча законних підстав для цього не було”, — йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що в результаті таких дій двоє військовозобов’язаних фактично уникнули мобілізації.

Фігурантам повідомили про підозри:

начальнику ТЦК та СП — пособництво в ухиленні від мобілізації (ч. 5 ст. 27, ст. 336 КК України);

керівникам підприємств — організацію ухилення від мобілізації (ч. 3 ст. 27, ст. 336 КК України);

двом працівникам — ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Триває досудове розслідування — встановлюють можливу причетність інших осіб до організації схеми.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді постійно наголошують на необхідності змінити систему мобілізації. Також повідомляють про постійні та масштабні порушення з боку ТЦК.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про шокуючі факти порушень — викрадення людей, відсутність у працівників ТЦК розпізнавальних шевронів та боді-камер. Все це значно погіршує ситуацію з мобілізацією.



