Ухилення від мобілізації в ТЦК: які схеми для ухилянтів діяли в терцентрах

Кречмаровская Наталия
У Полтавській області начальник ТЦК бронював чоловіків “на папері”. У Державному бюро розслідувань повідомили, що у такий спосіб він допоміг військовозобов’язаним уникнути призову.
ТЦК. Фото портал "Коментарі"
Зазначається, що посадовець діяв у змові з керівниками приватних підприємств. Останні звернулися до нього з проханням допомогти їхнім працівникам “оминути” визначений порядок мобілізації.
У ДБР зазначили, що в результаті таких дій двоє військовозобов’язаних фактично уникнули мобілізації.
Фігурантам повідомили про підозри:
начальнику ТЦК та СП — пособництво в ухиленні від мобілізації (ч. 5 ст. 27, ст. 336 КК України);
керівникам підприємств — організацію ухилення від мобілізації (ч. 3 ст. 27, ст. 336 КК України);
двом працівникам — ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).
Триває досудове розслідування — встановлюють можливу причетність інших осіб до організації схеми.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді постійно наголошують на необхідності змінити систему мобілізації. Також повідомляють про постійні та масштабні порушення з боку ТЦК.
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про шокуючі факти порушень — викрадення людей, відсутність у працівників ТЦК розпізнавальних шевронів та боді-камер. Все це значно погіршує ситуацію з мобілізацією.