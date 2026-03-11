Уклонение от мобилизации в ТЦК: какие схемы для уклонистов действовали в терцентрах

Рубрики
В Полтавской области начальник ТЦК бронировал мужчин "на бумаге". В Государственном бюро расследований сообщили, что таким образом он помог военнообязанным избежать призыва.
Отмечается, что должностное лицо действовало в сговоре с руководителями частных предприятий. Последние обратились к нему с просьбой помочь их работникам "миновать" определенный порядок мобилизации.
В ГБР отметили, что в результате таких действий двое военнообязанных фактически избежали мобилизации.
Фигурантам сообщили о подозрениях:
начальнику ТЦК и СП – пособничество в уклонении от мобилизации (ч. 5 ст. 27, ст. 336 УК Украины);
руководителям предприятий – организацию уклонения от мобилизации (ч. 3 ст. 27, ст. 336 УК Украины);
двум работникам – уклонение от призыва во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).
Продолжается досудебное расследование – устанавливают возможную причастность других лиц к организации схемы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде постоянно отмечают необходимость изменить систему мобилизации. Также сообщают о постоянных и масштабных нарушениях со стороны ТЦК.
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о шокирующих фактах нарушений — похищении людей, отсутствии у работников ТЦК опознавательных шевронов и боди-камер. Все это значительно усугубляет ситуацию с мобилизацией.