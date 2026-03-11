Уклонение от мобилизации в ТЦК: какие схемы для уклонистов действовали в терцентрах

В Полтавской области начальник ТЦК бронировал мужчин "на бумаге". В Государственном бюро расследований сообщили, что таким образом он помог военнообязанным избежать призыва.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что должностное лицо действовало в сговоре с руководителями частных предприятий. Последние обратились к нему с просьбой помочь их работникам "миновать" определенный порядок мобилизации.

"Мужчин признали пригодными к военной службе и вручили им повестки, однако в ТЦК они не явились. Чтобы скрыть факт уклонения от призыва, должностное лицо обеспечило внесение в служебные документы сведений о якобы бронировании этих работников, хотя законных оснований для этого не было", — говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что в результате таких действий двое военнообязанных фактически избежали мобилизации.

Фигурантам сообщили о подозрениях:

начальнику ТЦК и СП – пособничество в уклонении от мобилизации (ч. 5 ст. 27, ст. 336 УК Украины);

руководителям предприятий – организацию уклонения от мобилизации (ч. 3 ст. 27, ст. 336 УК Украины);

двум работникам – уклонение от призыва во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Продолжается досудебное расследование – устанавливают возможную причастность других лиц к организации схемы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде постоянно отмечают необходимость изменить систему мобилизации. Также сообщают о постоянных и масштабных нарушениях со стороны ТЦК.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о шокирующих фактах нарушений — похищении людей, отсутствии у работников ТЦК опознавательных шевронов и боди-камер. Все это значительно усугубляет ситуацию с мобилизацией.



