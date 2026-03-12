Циничные схемы в ТЦК: на чем зарабатывают в терцентрах во время войны

В Украине разоблачили немало схем хищения государственных средств во время войны. Фиксировали переплаты на закупках вооружения, одежды, продуктов для военных. В Раде сообщили о безумных переплатах на закупке дронов.

Военные. Иллюстративное фото

В Государственном бюро расследований сообщили, что разоблачили подполковника ТЦК на переплате за горючее. Отмечается, что начальник отдела обеспечения одного из ТЦК в Закарпатье согласовал заключение договоров на поставку бензина, дизельного горючего и сжиженного газа. При этом включил в стоимость налог на добавленную стоимость в размере 20%. По данным ГБР, речь идет о трех контрактах, заключенных в марте 2022 года.

"В то же время в период военного положения операции по поставке топлива для военных формирований должны были облагаться налогом по нулевой ставке НДС. Из-за отсутствия должного контроля за условиями договоров на счет поставщика перечислили более 5,1 млн грн, из которых более 866 тысяч гривен составлял НДС, не подлежавший уплате", — сообщили в Бюро.

Отмечается, что такие действия чиновника нанесли ущерб бюджету почти на 900 тыс. грн.

В ГБР отметили, что полковнику сообщили о подозрении в небрежном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия и было совершено в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему грозит наказание в размере до 8 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Полтавской области начальник ТЦК бронировал мужчин "на бумаге". В Государственном бюро расследований сообщили, что таким образом он помог военнообязанным избежать призыва.



