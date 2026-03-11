В Раді шокували викриттям: скільки грошей вкрали на закупівлі дронів для ЗСУ

На забезпеченні потреб ЗСУ нерідко викривали різноманітні корупційні схеми. У Раді розповіли про масштабне розкрадання коштів.

Дрон. Ілюстративне фото

Народний депутат Володимир Ар’єв заявив, що зловживання на закупівлі дронів за державні кошти перевищують 10 млрд грн. Політик розповів про інформацію, отриману від Рахункової палати про те, що відбувалося у 2024 році із закупівлями БПЛА.

“Потреба Збройних Сил України у БПЛА згідно з цим висновком Рахункової палати не була закрита навіть на половину від того, що потребувала армія. Понад половину контрактів були укладені із порушенням чинного законодавства. А ще не було критеріїв ціни, як вона формувалася на ті чи інші безпілотні апарати. А неконкурентні процедури не давали зробити ціну ринковою і адекватною для того, щоб були принаймні якісь орієнтири”, — пояснив політик.

За його словами, не враховували реакцію підрозділів Збройних сил України щодо якості дронів.

“Я не скажу цю цифру, бо її засекретили. Бо не хочеться дуже цій владі, щоб знали, скільки вкрадено на БПЛА. Але завищення цін — понад 10 млрд грн. Це ті гроші, які зрубали лише в 2024 році на безпілотних літальних апаратах. І це дуже ганебно, що на закупівлях військових, після історій з яйцями по 17 та іншими корупційними скандалами, зараз засекречують ті цифри, які свідчать про масштаби розкрадання. І от на це треба сьогодні всім нам звернути увагу першочергово”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявили про ганебну ситуацію в країні. Про масштаби проблеми розповів народний депутат Гончаренко.



