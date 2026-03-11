В Раде шокировали разоблачением: сколько денег украли на закупке дронов для ВСУ

На обеспечении потребностей ВСУ нередко разоблачали разные коррупционные схемы. В Раде рассказали о масштабном хищении средств.

Дрон. Иллюстративное фото

Народный депутат Владимир Арьев заявил, что злоупотребления на закупке дронов за государственные средства превышают 10 млрд грн. Политик рассказал об информации, полученной от Счетной палаты о том, что происходило в 2024 году с закупками БПЛА.

"Потребность Вооруженных Сил Украины в БПЛА согласно этому заключению Счетной палаты не была закрыта даже на половину от того, что нуждалась в армии. Более половины контрактов были заключены с нарушением действующего законодательства. А еще не было критериев цены, как она формировалась на те или иные беспилотные аппараты. А неконкурентные процедуры не давали сделать цену рыночной и адекватной для того, чтобы были хотя бы какие-то ориентиры”, — пояснил политик.

По его словам, не учитывали реакцию подразделений Вооруженных сил Украины по качеству дронов.

"Я не скажу эту цифру, потому что ее засекретили. Потому что не хочется очень этой власти, чтобы знали, сколько украдено на БПЛА. Но завышение цен — более 10 млрд грн. Это те деньги, которые срубили только в 2024 году на беспилотных летательных аппаратах. И это очень позорно, что после закупок военных скандалами сейчас засекречивают те цифры, которые свидетельствуют о масштабах хищения. И вот на это надо сегодня всем нам обратить внимание в первую очередь”, — заключил народный депутат.

