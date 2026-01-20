Знеструмлено 87% області: в одному з регіонів введено спеціальний графік відключень

На Чернігівщині застосовано одночасно всі три черги спеціального графіка аварійних відключень (СГАВ).

На Чернігівщині діє спеціальний графік відключень світла. Фото: з відкритих джерел

Загалом знеструмлено 87% споживачів області. Про це йдеться у повідомленні "Чернігівобленерго" в Telegram.

Енергетики наголосили, що СГАВ запроваджується винятково за командою Укренерго.

"Ця команда має бути виконана протягом трьох хвилин із моменту її отримання без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади. Відміняється вона також лише за вказівкою НЕК", — йдеться у заяві обленерго.

Нагадаємо, як раніше повідомляв портал "Коментарі", міністр енергетики Денис Шмигаль доручив Укренерго скоротити тривалість відключень електроенергії в найпроблемніших регіонах шляхом збільшення імпорту, будівництва нових ліній електропередач та покращення пропускної здатності мереж.

Однак, як зазначив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв, у короткостроковій перспективі суттєвого зростання імпорту з ЄС очікувати не варто. За його словами, восени 2025 року Україні дозволяли імпортувати до 2150 МВт, що приблизно відповідає потужності одного енергоблоку Хмельницької АЕС. Після тривалих переговорів ЄС погодив додаткові 200 МВт, але це не змінює ситуацію кардинально. Експерт пояснює, що навіть за наявності нових ЛЕП для збільшення постачання потрібні ще й нові підстанції.

Раніше видання "Коментарі" писало, що енергетична система України залишається під серйозним навантаженням через поєднання російських атак на об’єкти критичної інфраструктури та різкого похолодання. Найскладніша ситуація спостерігається у Київському регіоні.