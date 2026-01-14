Вся Україна знеструмлена: у Міненерго зробили термінову заяву про відключення

Станом на 14 січня енергетична система України залишається під серйозним навантаженням через поєднання російських атак на об’єкти критичної інфраструктури та різкого похолодання, повідомив виконуючий обов’язки міністра енергетики Артем Некрасов.

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що найскладніша ситуація спостерігається у Київському регіоні. У столиці та Київській області наразі діють мережеві обмеження, а раніше оприлюднені погодинні графіки відключень тимчасово не застосовуються.

"Повернення до звичних графіків стане можливим лише після стабілізації енергосистеми. Аварійно-відновлювальні роботи у Києві та на Київщині ведуться цілодобово, незважаючи на складні погодні умови", — зазначив Некрасов.

Крім того, певні обмеження залишаються в Одеській області, де тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак. На Дніпропетровщині внаслідок нічних ударів залишилися без світла 74 тисячі споживачів, з яких понад 40 тисяч станом на ранок залишалися знеструмленими. Відновлення електропостачання триває.

Через несприятливі погодні умови без електрики залишилися 12 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.

У більшості регіонів країни діють погодинні графіки відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промислових підприємств. У Міненерго наголосили, що аварійні відключення вимушено вводяться там, де обладнання перевантажене через високий рівень споживання під час морозів.

