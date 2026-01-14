Вся Украина обесточена: в Минэнерго сделали срочное заявление об отключении

По состоянию на 14 января энергетическая система Украины остается под серьезной нагрузкой из-за сочетания российских атак на объекты критической инфраструктуры и резкого похолодания, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что самая сложная ситуация наблюдается в Киевском регионе. В столице и Киевской области действуют сетевые ограничения, а ранее обнародованные почасовые графики отключений временно не применяются.

"Возврат к привычным графикам станет возможным только после стабилизации энергосистемы. Аварийно-восстановительные работы в Киеве и Киевской области ведутся круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия", — отметил Некрасов.

Кроме того, определенные ограничения остаются в Одесской области, где продолжаются аварийно-восстановительные работы после предварительных атак. На Днепропетровщине в результате ночных ударов остались без света 74 тысячи потребителей, из которых более 40 тысяч по состоянию на утро оставались обесточенными. Возобновление электроснабжения продолжается.

Из-за неблагоприятных погодных условий без электричества осталось 12 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.

В большинстве регионов страны действуют повременные графики отключений для всех категорий потребителей, а также ограничение мощности для промышленных предприятий. В Минэнерго подчеркнули, что аварийные отключения вынужденно вводятся там, где оборудование перегружено из-за высокого уровня потребления во время морозов.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что низкий уровень перехвата российских баллистических ракет во время ночной атаки 13 января объясняется целенаправленным выбором врагом целей в тех регионах, где отсутствует мощное покрытие современными западными зенитно-ракетными системами, заявил военный эксперт Денис Попович.