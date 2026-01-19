«Не побачимо дива»: експерт оцінив ситуацію з відключеннями світла

Міністр енергетики Денис Шмигаль доручив "Укренерго" скоротити тривалість відключень електроенергії в найпроблемніших регіонах шляхом збільшення імпорту, будівництва нових ліній електропередач та покращення пропускної здатності мереж.

В Україні діють графіки відключень світла. Фото: з відкритих джерел

Однак, як зазначив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв у коментарі УНІАН, у короткостроковій перспективі суттєвого зростання імпорту з ЄС очікувати не варто.

За його словами, восени 2025 року Україні дозволяли імпортувати до 2150 МВт, що приблизно відповідає потужності одного енергоблоку Хмельницької АЕС. Після тривалих переговорів ЄС погодив додаткові 200 МВт, але це не змінює ситуацію кардинально.

Експерт пояснює, що навіть за наявності нових ЛЕП для збільшення постачання потрібні ще й нові підстанції.

"Будь-яка підстанція 110 кіловольт будується, як мінімум, рік. Якщо це буде 330 чи 750 кіловольт, то це буде не один рік, а більше року. Це проєкти на середньострокову перспективу. Звісно, вони нам потрібні, але і в цей опалювальний період, і, мабуть, в наступний ми не побачимо дива, що в нас суттєво збільшиться об’єм постачання електроенергії", — зазначив Ігнатьєв.

Як часткове рішення експерт пропонує дозволити приватним компаніям будувати локальні лінії електропередач на 110 кВ у прикордонних регіонах, де є можливість імпорту з ЄС. Це могло б допомогти стабілізувати електропостачання у Чернівецькій, Закарпатській, Львівській та частково Волинській областях.

Водночас експерт наголошує, що європейська електроенергія часто дорожча за українську. За його словами, нещодавно ціна імпортного струму сягала понад 12 грн за кВт/год без урахування транспортування і передачі, що може суттєво впливати на собівартість товарів і, зрештою, на ціни для споживачів.

