«Не увидим чуда»: эксперт оценил ситуацию с отключениями света

Министр энергетики Денис Шмигаль поручил "Укрэнерго" сократить продолжительность отключений электроэнергии в самых проблемных регионах путем увеличения импорта, строительства новых линий электропередач и улучшения пропускной способности сетей.

В Украине действуют графики отключения света. Фото: из открытых источников

Однако, как отметил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, в краткосрочной перспективе существенного роста импорта из ЕС ожидать не стоит.

По его словам, осенью 2025 года Украине разрешали импортировать до 2150 МВт, что примерно соответствует мощности одного энергоблока Хмельницкой АЭС. После длительных переговоров ЕС согласовал дополнительные 200 МВт, но это не изменяет ситуацию кардинально.

Эксперт объясняет, что даже при наличии новых ЛЭП для увеличения снабжения нужны еще и новые подстанции.

"Любая подстанция 110 киловольт строится, как минимум, год. Если это будет 330 или 750 киловольт, то это будет не один год, а больше года. Это проекты на среднесрочную перспективу. снабжение электроэнергией", — отметил Игнатьев.

В качестве частичного решения эксперт предлагает разрешить частным компаниям строить локальные линии электропередач на 110 кВ в приграничных регионах, где есть возможность импорта из ЕС. Это могло помочь стабилизировать электроснабжение в Черновицкой, Закарпатской, Львовской и частично Волынской областях.

В то же время эксперт отмечает, что европейская электроэнергия часто дороже украинской. По его словам, недавно цена импортного тока достигала более 12 грн за кВт/ч без учета транспортировки и передачи, что может оказывать существенное влияние на себестоимость товаров и, в конце концов, на цены для потребителей.

Как сообщал портал "Комментарии", энергетическая система Украины остается под серьезной нагрузкой из-за сочетания российских атак на объекты критической инфраструктуры и резкого похолодания. Самая сложная ситуация наблюдается в Киевском регионе.