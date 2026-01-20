Обесточено 87% области: в одном из регионов введен специальный график отключений

В Черниговской области применены одновременно все три очереди специального графика аварийных отключений (СГАВ).

В Черниговской области действует специальный график отключений света. Фото: из открытых источников

В общей сложности обесточено 87% потребителей области. Об этом говорится в сообщении "Черниговоблэнерго" в Telegram.

Энергетики подчеркнули, что СГАВ вводится исключительно по команде Укрэнерго.

"Эта команда должна быть выполнена в течение трех минут с момента ее получения без уведомления потребителей и местных органов исполнительной власти. Отменяется она также только по указанию НЭК", — говорится в заявлении облэнерго.

Напомним, как ранее сообщал портал "Комментарии", министр энергетики Денис Шмигаль поручил Укрэнерго сократить продолжительность отключений электроэнергии в самых проблемных регионах путем увеличения импорта, строительства новых линий электропередач и улучшения пропускной способности сетей.

Однако, как отметил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, в краткосрочной перспективе существенного роста импорта из ЕС не стоит ожидать. По его словам, осенью 2025 года Украине разрешали импортировать до 2150 МВт, что примерно соответствует мощности одного энергоблока Хмельницкой АЭС. После длительных переговоров ЕС согласовал дополнительные 200 МВт, но это не изменяет ситуацию кардинально. Эксперт объясняет, что даже при наличии новых ЛЭП для увеличения снабжения нужны еще и новые подстанции.

Ранее издание "Комментарии" писало, что энергетическая система Украины остается под серьезной нагрузкой из-за сочетания российских атак на объекты критической инфраструктуры и резкого похолодания. Самая сложная ситуация наблюдается в Киевском регионе.