Жах на Дніпрі: чоловік провалився під лід під час скайсерфінгу – дістали його в важкому стані

У Києві лід на Дніпрі став смертельною пасткою для двох чоловіків, які вирішили покататися на скайсерфінгу, повідомляє Муніципальна охорона. Інцидент стався поблизу кафе на набережній біля парку "Наталка". Один із чоловіків провалився під лід, а його друг, намагаючись допомогти, також опинився у воді.

Київ: небезпечний скайсерфінг на Дніпрі ледь не коштував життя двом чоловікам

Муніципали оперативно прибули на виклик: відстань до берега становила близько 100–150 метрів, і одразу було викликано рятувальників, "швидку" допомогу та поінформовано відповідальні служби. Завдяки спільним зусиллям охоронників Дениса Гаврилова та Єгора Русакова другого потерпілого вдалося витягти на берег, після чого прибули рятувальники для порятунку першого чоловіка.

Постраждалого, який перебував у вкрай тяжкому стані, передали медикам та госпіталізували до реанімації. Стан чоловіка оцінюється як критичний. Інцидент нагадав усім киянам про небезпеку виходу на нестійкий лід: будь-які екстремальні розваги можуть мати фатальні наслідки.

Муніципальна охорона закликає не наражати себе на небезпеку та утримуватися від катання на крижаних водоймах. Лід у січні нестійкий, навіть якщо здається міцним на вигляд.

