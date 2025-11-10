Що робити мешканцям багатоквартирних будинків: як зігрітися при холодних батареях будинку

З початком нового опалювального сезону, який в Україні може стати дуже непростим через посилення атак РФ по Україні, в мережах з'являються різні рекомендації – як не замерзнути взимку, але найчастіше вони стосуються власників приватного сектору. А що ж робити мешканцям багатоквартирних будинків? Як зігрітися при холодних батареях вдома? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.

Вимкнення опалення. Фото: з відкритих джерел

Найбільш дієвий спосіб зігрітися — це безпосередньо гріти один одного

Експерт з безпеки Ігор Молодан в ефірі каналу "КИЇВ24" заявив, що, якщо опалення не буде тривалий час, то необхідно мати план евакуації або створити умови в будинку чи квартирі, щоб упоратися із цією ситуацією.

За його словами, якщо опалення не буде тривалий час, тобто від тижня і більше, то насамперед необхідно мати план евакуації в ті місця, де буде безпечніше.

"Якщо таких можливостей немає, то тоді треба переходити до плану Б — як зберегти тепло. Його ми можемо зберегти на відносно нетривалий час. Але, якщо брати туристичний досвід і облаштовуватися так, як це роблять вони у високогірній місцевості, в зимових умовах, де задіють автономні засоби опалення, то так можна, в принципі, і перезимувати", — сказав він.

За його словами, у квартирі чи будинку треба обрати найменшу кімнату, де мають перебувати всі члени сім'ї.

"Доведеться спати разом, обійнявшись. Найбільш дієвий спосіб зігрітися — це безпосередньо гріти один одного. Тут самотнім людям буде менш комфортно", — сказав експерт.

За його словами, при можливості все ж таки варто придбати невеликий намет, який можна помістити на ліжко і так буде легше зігрітися.

"Цей досвід, до речі, він зі Сходу, де взагалі немає опалення, але там невеликі холодні сезони", — пояснив Молодан.

Він додав, що намет зігріти буде легше, ніж саму кімнату. За його словами, можна для зігрівання використовувати матраци, ковдри, теплі речі та спальники.

Важливо не допустити неприємних сюрпризів

Експерт у галузі енергетики Олексій Жук звернув увагу, що використання електрообігрівачів є найпростішим способом підняти температуру у таких квартирах. І тут необхідно враховувати пропускну здатність електропроводок у будинках у разі підключення різних калориферів.

"Жодні накопичувачі/стораджі/акб/ібп вас не зігріють. І ви повинні це знати, щоб не було неприємних сюрпризів. Але! Шанс є завжди і його потрібно використовувати", — наголошує експерт.

За його словами, насамперед потрібно знайти тямущого електрика, і з ним відшукати головну розподільну шафу вашого будинку (ГРШ) — точку, до якої в будівлі приходить силовий кабель електроживлення від підстанції.

У ГРШ слід провести ревізію контуру заземлення, всіх електричних з'єднань та проводів, шин, кабелів. Зверніть увагу на місця, що горять і обгорілі. При необхідності всі з'єднання потрібно підтягнути, а обгорілі елементи — замінити.

"Павутину і пил прибрати, тому що вони є причиною коротких замикань. Також, де це можливо, обов'язково замінити всі дроти на дроти з великим перетином, щоб збільшити пропускну спроможність перемичок. Особливу увагу зверніть на стан апаратів захисту — тих же автоматів. Якщо там ще совкові автомати — замініть їх на сучасні і не по розповіді".

Він також наголошує, що головне при заміні автоматів — не перевищувати номінальний струм автомата щодо пропускної спроможності проводів та кабелів.

