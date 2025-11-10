Що робити мешканцям багатоквартирних будинків: як зігрітися при холодних батареях будинку

Рубрики
З початком нового опалювального сезону, який в Україні може стати дуже непростим через посилення атак РФ по Україні, в мережах з'являються різні рекомендації – як не замерзнути взимку, але найчастіше вони стосуються власників приватного сектору. А що ж робити мешканцям багатоквартирних будинків? Як зігрітися при холодних батареях вдома? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.
Вимкнення опалення. Фото: з відкритих джерел
Експерт з безпеки Ігор Молодан в ефірі каналу "КИЇВ24" заявив, що, якщо опалення не буде тривалий час, то необхідно мати план евакуації або створити умови в будинку чи квартирі, щоб упоратися із цією ситуацією.
За його словами, якщо опалення не буде тривалий час, тобто від тижня і більше, то насамперед необхідно мати план евакуації в ті місця, де буде безпечніше.
За його словами, у квартирі чи будинку треба обрати найменшу кімнату, де мають перебувати всі члени сім'ї.
За його словами, при можливості все ж таки варто придбати невеликий намет, який можна помістити на ліжко і так буде легше зігрітися.
Він додав, що намет зігріти буде легше, ніж саму кімнату. За його словами, можна для зігрівання використовувати матраци, ковдри, теплі речі та спальники.
Експерт у галузі енергетики Олексій Жук звернув увагу, що використання електрообігрівачів є найпростішим способом підняти температуру у таких квартирах. І тут необхідно враховувати пропускну здатність електропроводок у будинках у разі підключення різних калориферів.
За його словами, насамперед потрібно знайти тямущого електрика, і з ним відшукати головну розподільну шафу вашого будинку (ГРШ) — точку, до якої в будівлі приходить силовий кабель електроживлення від підстанції.
У ГРШ слід провести ревізію контуру заземлення, всіх електричних з'єднань та проводів, шин, кабелів. Зверніть увагу на місця, що горять і обгорілі. При необхідності всі з'єднання потрібно підтягнути, а обгорілі елементи — замінити.
Він також наголошує, що головне при заміні автоматів — не перевищувати номінальний струм автомата щодо пропускної спроможності проводів та кабелів.
