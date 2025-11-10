Что делать жильцам многоквартирных домов: как согреться при холодных батареях дома

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
С началом нового отопительного сезона, который в Украине может стать очень непростым из-за усилившихся атак РФ по Украине, в сетях появляются различные рекомендации – как не замерзнуть зимой, но чаще всего они касаются владельцев частного сектора. А, что же делать жильцам многоквартирных домов? Как согреться при холодных батареях дома? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Отключение отопления. Фото: из открытых источников
Эксперт по безопасности Игорь Молодан в эфире канала "КИЕВ24" заявил, что, если отопления не будет длительное время, то необходимо иметь план эвакуации или создать условия в доме или квартире, чтобы справиться с этой ситуацией.
По его словам, если отопления не будет длительное время, то есть от недели и больше, то, прежде всего, необходимо иметь план эвакуации в те места, где будет безопаснее.
По его словам, в квартире или доме надо выбрать самую маленькую комнату, где должны находиться все члены семьи.
По его словам, при возможности все же стоит приобрести небольшую палатку, которую можно поместить на кровать и так будет легче согреться.
Он добавил, что палатку согреть будет легче, чем саму комнату. По его словам, можно для согревания использовать матрасы, одеяла, теплые вещи и спальники.
Эксперт в области энергетики Алексей Жук обратил внимание, что использование электрообогревателей является самым простым способом поднять температуру в таких квартирах. И тут нужно учитывать пропускную способность электропроводок в домах в случае подключения различных калориферов.
По его словам, первым делом нужно найти толкового электрика, и с ним отыскать главный распределительный шкаф вашего дома (ГРШ) — точку, к которой в здании приходит силовой кабель электропитания от подстанции.
В ГРШ следует провести ревизию контура заземления, всех электрических соединений и проводов, шин, кабелей. Обратите внимание на горящие и обгоревшие места. При необходимости все соединения нужно подтянуть, а все обгоревшие элементы — заменить.
Он также подчеркивает, что главное при замене автоматов — не превышать номинальный ток автомата относительно пропускной способности проводов и кабелей.
Читайте также на портале "Комментарии" — есть ли смысл и дальше удерживать Покровск: на какие города РФ может пойти дальше.