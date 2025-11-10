Что делать жильцам многоквартирных домов: как согреться при холодных батареях дома

С началом нового отопительного сезона, который в Украине может стать очень непростым из-за усилившихся атак РФ по Украине, в сетях появляются различные рекомендации – как не замерзнуть зимой, но чаще всего они касаются владельцев частного сектора. А, что же делать жильцам многоквартирных домов? Как согреться при холодных батареях дома? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Наиболее действенный способ согреться – это непосредственно греть друг друга

Эксперт по безопасности Игорь Молодан в эфире канала "КИЕВ24" заявил, что, если отопления не будет длительное время, то необходимо иметь план эвакуации или создать условия в доме или квартире, чтобы справиться с этой ситуацией.

По его словам, если отопления не будет длительное время, то есть от недели и больше, то, прежде всего, необходимо иметь план эвакуации в те места, где будет безопаснее.

"Если таких возможностей нет, то тогда надо переходить к плану Б — как сохранить тепло. Его мы можем сохранить на относительно непродолжительное время. Но, если брать туристический опыт и обустраиваться так, как это делают они в высокогорной местности, в зимних условиях, где задействуют автономные средства отопления, то так можно, в принципе, и перезимовать", — сказал Молодан.

По его словам, в квартире или доме надо выбрать самую маленькую комнату, где должны находиться все члены семьи.

"Придется спать вместе, в обнимку. Наиболее действенный способ согреться — это непосредственно греть друг друга. Здесь одиноким людям будет менее комфортно", — сказал эксперт.

По его словам, при возможности все же стоит приобрести небольшую палатку, которую можно поместить на кровать и так будет легче согреться.

"Этот опыт, кстати, он с Востока, где нет вообще отопления, но там небольшие холодные сезоны", — пояснил Молодан.

Он добавил, что палатку согреть будет легче, чем саму комнату. По его словам, можно для согревания использовать матрасы, одеяла, теплые вещи и спальники.

Важно не допустить неприятных сюрпризов

Эксперт в области энергетики Алексей Жук обратил внимание, что использование электрообогревателей является самым простым способом поднять температуру в таких квартирах. И тут нужно учитывать пропускную способность электропроводок в домах в случае подключения различных калориферов.

"Никакие накопители/стораджи/акб/ибп вас не согреют. И вы должны это знать, чтобы не было неприятных сюрпризов. Но! Шанс есть всегда и его нужно использовать", — подчеркивает эксперт.

По его словам, первым делом нужно найти толкового электрика, и с ним отыскать главный распределительный шкаф вашего дома (ГРШ) — точку, к которой в здании приходит силовой кабель электропитания от подстанции.

В ГРШ следует провести ревизию контура заземления, всех электрических соединений и проводов, шин, кабелей. Обратите внимание на горящие и обгоревшие места. При необходимости все соединения нужно подтянуть, а все обгоревшие элементы — заменить.

"Паутину и пыль убрать, потому что они являются причиной коротких замыканий. Также, где это возможно, обязательно заменить все провода на провода с большим сечением, чтобы увеличить пропускную способность перемычек. Особое внимание обратите на состояние аппаратов защиты — тех же автоматов. Если там еще совковые автоматы — замените их на современные и не пожалейте денег на качественные автоматы", — рассказал Жук.

Он также подчеркивает, что главное при замене автоматов — не превышать номинальный ток автомата относительно пропускной способности проводов и кабелей.

