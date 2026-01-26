Ужас на Днепре: мужчина провалился под лед во время скайсерфинга – достали его в тяжелом состоянии

В Киеве лед на Днепре стал смертельной ловушкой для двух мужчин, решивших прокатиться на скайсерфинге, сообщает Муниципальная охрана. Инцидент произошел у кафе на набережной возле парка "Наталка". Один из мужчин провалился под лед, а его друг, пытаясь помочь, тоже оказался в воде.

Киев: опасный скайсерфинг на Днепре чуть не стоил жизни двоим мужчинам

Муниципалы оперативно прибыли на вызов: расстояние до берега составляло около 100–150 метров, и сразу были вызваны спасатели, "скорая" помощь и проинформированы ответственные службы. Благодаря совместным усилиям охранников Дениса Гаврилова и Егора Русакова второго пострадавшего удалось вытащить на берег, после чего прибыли спасатели для спасения первого мужчины.

Пострадавший, находившийся в крайне тяжелом состоянии, передан медикам и госпитализирован в реанимацию. Состояние мужчины оценивается как критическое. Инцидент напомнил всем киевлянам об опасности выхода на неустойчивый лед: любые экстремальные развлечения могут иметь роковые последствия.

Муниципальная охрана призывает не подвергать себя опасности и воздерживаться от катания на ледяных водоемах. Лед в январе неустойчив, даже если кажется крепким с виду.

