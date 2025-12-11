Загинув нацгвардієць: нові деталі вибухів у Дарницькому районі Києва

Вибухи, які прогриміли у Дарницькому районі Києва розслідують як терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

У Києві пролунав вибух. Фото: з відкритих джерел

Досудове розслідування проводять слідчі СБУ. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Там зазначили, що перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території. Один з них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика, де пролунав вибух, постраждали.

"Другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. Постраждали двоє працівників поліції", — зазначили у прокуратурі.

Поки що, відомо, що детонував саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Києві вдень 11 грудня прогримів вибух. У соцмережах писали що подія сталася на вулиці Ревуцького. Інформацію підтвердили у поліції. Там повідомили, що встановлюють обставини вибуху в Дарницькому районі. Спочатку було відомо про одну загиблу людну та одну поранену.

