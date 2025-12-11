У Києві прогримів вибух: відомо про загибель людини

У Києві вдень 11 грудня прогримів вибух. У соцмережах писали що подія сталася на вулиці Ревуцького.

Вибух у Дарницькому районі Києва. Фото: скріншот

Інформацію підтвердили у поліції. Там повідомили, що встановлюють обставини вибуху в Дарницькому районі.

"За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина і ще одну було травмовано", — йдеться у повідомленні поліції Києва.

Зараз на місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи.

"Усі обставини події з’ясовуються", — додали у поліції.

Водночас, у мережі пишуть, що було чути кілька вибухів. Місцеві пабліки зазначають, що повторна детонація відбулася вже тоді, коли на місці вибуху працювали екстрені служби.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Києві пролунав вибух у житловій багатоповерхівці на Кудрявському узвозі, що в Шевченківському районі. Там сталася сильна пожежа. На місце оперативно прибули рятувальники. Вогонь вдалося загасити. Надзвичайники під час гасіння пожежі врятували двох людей. За даними рятувальників, загоряння сталось через вибух зарядної станції.

Видання "Коментарі" також писало, що у Києві 30 жовтня в одному із сортувальних центрів Укрпошти стався вибух. Інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. Вдалося також виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом. Тоді п’ятеро співробітників пошти зазнали поранень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Житомирській області стався трагічний вибух — у місті Овруч 23-річний чоловік підірвав гранату під час перевірки документів у приміському потязі. За попередніми даними, він перебував у розшуку.