У Києві прогримів вибух у багатоповерхівці: рятувальники назвали причину

У Києві вдень 20 листопада пролунав вибух у житловій багатоповерхівці на Кудрявському узвозі, що в Шевченківському районі.

Вибух у житловому будинку в Києві. Фото: з відкритих джерел

Там сталася сильна пожежа. На місце оперативно прибули рятувальники. Вогонь вдалося загасити, повідомили в ДСНС Києва.

Надзвичайники під час гасіння пожежі врятували двох людей.

"На місці встановлено, що пожежа виникла в одній з квартир на четвертому поверсі одинадцятиповерхового житлового будинку. У ході гасіння з сусідньої квартири було врятовано двох людей, зокрема дитину", — йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними рятувальників, вогонь охопив площу у 40 кв. м.

"Попередньо, загоряння сталось через вибух зарядної станції. Остаточну причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці", — додали у ДСНС.

