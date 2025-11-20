В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке: спасатели назвали причину

В Киеве днем 20 ноября раздался взрыв в жилой многоэтажке на Кудрявском спуске Шевченковского района.

Взрыв в жилом доме в Киеве. Фото: из открытых источников

Там произошел сильный пожар. На место оперативно прибыли спасатели. Огонь удалось потушить, сообщили в ГСЧС Киева.

Чрезвычайники во время тушения пожара спасли двух человек.

"На месте установлено, что пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже одиннадцатиэтажного жилого дома. В ходе тушения из соседней квартиры были спасены два человека, в том числе ребенок", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, огонь охватил площадь в 40 кв. м.

"Предварительно, возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции. Окончательную причину происшествия будут устанавливать правоохранители", — добавили в ГСЧС.

Как сообщал портал "Комментарии", в Ровно произошел трагический пожар , в результате которого погиб 4-летний мальчик. По предварительным данным, мать оставила дома старшего ребенка, а с двумя младшими – 1 и 3 года – пошла на рынок, где работает ее муж. Дым из дома заметили соседи и сразу вызвали спасателей. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что всю ночь спасатели работали в Тернополе, поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара продолжаются. Неизвестно о местонахождении 22 человек – их поиск продолжается.

К работам привлечены более 230 спасателей из девяти регионов Украины. На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленных конструкций. Это усложняет поиск. По состоянию на данный момент известно о 26 погибших, и среди них трое детей.