Вибух у пасажирському потязі: є загиблі й поранені

Ткачова Марія
У Житомирській області стався трагічний вибух — у місті Овруч 23-річний чоловік підірвав гранату під час перевірки документів у приміському потязі. За попередніми даними, він перебував у розшуку.
Чоловік підірвав гранату в потязі
Інцидент стався на пероні під час роботи прикордонного наряду. Правоохоронці проводили стандартну перевірку документів у пасажирів, коли один із чоловіків раптово дістав вибуховий пристрій і привів його в дію. Вибух стався буквально за кілька секунд, не залишивши присутнім шансів на реакцію.
Внаслідок детонації загинули четверо людей: сам нападник та три жінки віком 29, 58 і 82 роки, усі — місцеві мешканки. Серед загиблих також військовослужбовиця-прикордонниця, яка перебувала на місці для контролю пасажирів. Ще 12 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості — частину з них ушпиталено у тяжкому стані.
На місці трагедії працюють слідчі, вибухотехніки, медики та представники СБУ. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею про терористичний акт.
Вибух у потязі під Овручем став однією з наймасштабніших подібних подій у регіоні за останні роки. Правоохоронці встановлюють походження вибухівки, мотиви дій чоловіка та всі обставини трагедії.