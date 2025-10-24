Взрыв в пассажирском поезде: есть погибшие и раненые

Рубрики
В Житомирской области произошел трагический взрыв – в городе Овруч 23-летний мужчина взорвал гранату во время проверки документов в пригородном поезде. По предварительным данным, он находился в розыске.
Мужчина подорвал гранату в поезде
Инцидент произошел на перроне во время работы пограничного наряда. Правоохранители проводили стандартную проверку документов у пассажиров, когда один из мужчин внезапно получил взрывное устройство и привел его в действие. Взрыв произошел буквально через несколько секунд, не оставив присутствующим шансов на реакцию.
В результате детонации погибли четыре человека: сам нападающий и три женщины в возрасте 29, 58 и 82 года, все — местные жители. Среди погибших также находившаяся на месте для контроля пассажиров военнослужащая-пограничница. Еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести — часть из них госпитализирована в тяжелом состоянии.
На месте трагедии работают следователи, взрывотехники, медики и СБУ. Полиция уже открыла уголовное производство по статье о террористическом акте.
Взрыв в поезде под Овручем стал одним из самых масштабных подобных событий в регионе за последние годы. Правоохранители устанавливают происхождение взрывчатки, мотивы действий мужчины и все обстоятельства трагедии.