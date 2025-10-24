logo

BTC/USD

111221

ETH/USD

3959.25

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Взрыв в пассажирском поезде: есть погибшие и раненые
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрыв в пассажирском поезде: есть погибшие и раненые

Теракт в поезде под Овручем: мужчина взорвал гранату во время проверки документов, погибли четыре человека

24 октября 2025, 14:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Житомирской области произошел трагический взрыв – в городе Овруч 23-летний мужчина взорвал гранату во время проверки документов в пригородном поезде. По предварительным данным, он находился в розыске.

Взрыв в пассажирском поезде: есть погибшие и раненые

Мужчина подорвал гранату в поезде

Инцидент произошел на перроне во время работы пограничного наряда. Правоохранители проводили стандартную проверку документов у пассажиров, когда один из мужчин внезапно получил взрывное устройство и привел его в действие. Взрыв произошел буквально через несколько секунд, не оставив присутствующим шансов на реакцию.

В результате детонации погибли четыре человека: сам нападающий и три женщины в возрасте 29, 58 и 82 года, все — местные жители. Среди погибших также находившаяся на месте для контроля пассажиров военнослужащая-пограничница. Еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести — часть из них госпитализирована в тяжелом состоянии.

На месте трагедии работают следователи, взрывотехники, медики и СБУ. Полиция уже открыла уголовное производство по статье о террористическом акте.

Взрыв в поезде под Овручем стал одним из самых масштабных подобных событий в регионе за последние годы. Правоохранители устанавливают происхождение взрывчатки, мотивы действий мужчины и все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что расследование по делу P. Diddy получило новый тревожный поворот: по сообщению Daily Mail, в тюрьме на рэпера совершено покушение.
По словам друга артиста Чарлуччи Финни, инцидент произошел ночью — пока Шон спал, в его камеру пробрался заключенный с самодельным клинком и приставил лезвие к горлу музыканта. Финни утверждает, что видел последствия происшествия или узнал о нем от очевидцев и убежден: если бы нападавший намеревался убить, для этого хватило бы секунды. "Если бы этот парень хотел причинить ему вред, Шон бы пострадал. Понадобилась бы только секунда, чтобы перерезать ему горло и убить его", — приводит издание слова друга.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/UA_National_Police/51910
Теги:

Новости

Все новости