Взрыв в пассажирском поезде: есть погибшие и раненые

В Житомирской области произошел трагический взрыв – в городе Овруч 23-летний мужчина взорвал гранату во время проверки документов в пригородном поезде. По предварительным данным, он находился в розыске.

Мужчина подорвал гранату в поезде

Инцидент произошел на перроне во время работы пограничного наряда. Правоохранители проводили стандартную проверку документов у пассажиров, когда один из мужчин внезапно получил взрывное устройство и привел его в действие. Взрыв произошел буквально через несколько секунд, не оставив присутствующим шансов на реакцию.

В результате детонации погибли четыре человека: сам нападающий и три женщины в возрасте 29, 58 и 82 года, все — местные жители. Среди погибших также находившаяся на месте для контроля пассажиров военнослужащая-пограничница. Еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести — часть из них госпитализирована в тяжелом состоянии.

На месте трагедии работают следователи, взрывотехники, медики и СБУ. Полиция уже открыла уголовное производство по статье о террористическом акте.

Взрыв в поезде под Овручем стал одним из самых масштабных подобных событий в регионе за последние годы. Правоохранители устанавливают происхождение взрывчатки, мотивы действий мужчины и все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что расследование по делу P. Diddy получило новый тревожный поворот: по сообщению Daily Mail, в тюрьме на рэпера совершено покушение.

По словам друга артиста Чарлуччи Финни, инцидент произошел ночью — пока Шон спал, в его камеру пробрался заключенный с самодельным клинком и приставил лезвие к горлу музыканта. Финни утверждает, что видел последствия происшествия или узнал о нем от очевидцев и убежден: если бы нападавший намеревался убить, для этого хватило бы секунды. "Если бы этот парень хотел причинить ему вред, Шон бы пострадал. Понадобилась бы только секунда, чтобы перерезать ему горло и убить его", — приводит издание слова друга.

