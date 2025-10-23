Що сталося з P. Diddy у в’язниці

Розслідування у справі P. Diddy отримало новий тривожний поворот: за повідомленням Daily Mail, у вʼязниці на репера скоєно замах.

На P.Diddy було скоєно замах у вʼязниці

За словами друга артиста Чарлуччі Фінні, інцидент стався вночі — поки Шон спав, до його камери пробрався увʼязнений з саморобним клинком і приставив лезо до горла музиканта. Фінні стверджує, що бачив наслідки події або дізнався про неї від очевидців і переконаний: якби нападник мав намір вбити, для цього вистачило б секунди. "Якби цей хлопець хотів заподіяти йому шкоду, Шон би постраждав. Знадобилася б лише секунда, щоб перерізати йому горло та вбити його", — наводить видання слова друга.

У відповідь на загрози адвокати P. Diddy уже піднімали питання про безпеку артиста та просили адміністрацію системи виправних закладів перевести його до іншого місця тримання, де рівень захисту був би вищим. Деталі — чи напад вдалося відбити безпосередньо самому підсудному, чи втрутилася охорона — поки залишаються невстановленими: джерела наголошують, що інформація про інцидент надходить із обмеженої кількості контактів і вимагає додаткової перевірки.

Нагадаємо, що 3 жовтня суд ухвалив вердикт щодо P. Diddy у справі про організацію перевезення людей з метою зайнятості у проституції — йому призначили покарання у вигляді 50 місяців увʼязнення. Саме через серйозність звинувачень і резонанс справи питання про його безпеку в місцях позбавлення волі є особливо актуальним: високий публічний статус артиста робить його потенційною мішенню, а суперечності між підсудними всередині установи можуть загострюватися.

Представники адміністрації виправного закладу, станом на час публікації, офіційних коментарів не давали; також немає підтверджень про початок внутрішнього розслідування чи зміну режиму тримання P. Diddy. Адвокати артиста наполягають на посиленні заходів безпеки або переведенні до установи з вищим рівнем захисту, аби мінімізувати ризики для життя клієнта під час відбування покарання.

Ситуація залишається напруженою: якщо факти замаху підтвердяться, це підніме питання про здатність системи виправних закладів гарантувати безпеку відомим підсудним і змусить відповідні служби реагувати оперативно. Ми стежитимемо за розвитком подій і оновимо інформацію, щойно зʼявляться офіційні підтвердження або нові деталі.

