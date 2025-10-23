Расследование по делу P. Diddy получило новый тревожный поворот: по сообщению Daily Mail, в тюрьме на рэпера совершено покушение.

На P.Diddy готовилось покушение в тюрьме

По словам друга артиста Чарлуччи Финни, инцидент произошел ночью — пока Шон спал, в его камеру пробрался заключенный с самодельным клинком и приставил лезвие к горлу музыканта. Финни утверждает, что видел последствия происшествия или узнал о нем от очевидцев и убежден: если бы нападавший намеревался убить, для этого хватило бы секунды. "Если бы этот парень хотел причинить ему вред, Шон бы пострадал. Потребовалось бы только секунда, чтобы перерезать ему горло и убить его", — приводит издание слова друга.

В ответ на угрозы адвокаты P. Diddy уже поднимали вопрос о безопасности артиста и просили администрацию системы исправительных заведений перевести его в другое место содержания, где уровень защиты был бы выше. Детали — нападение ли удалось отбить непосредственно самому подсудимому, или вмешалась охрана — пока остаются неустановленными: источники подчеркивают, что информация об инциденте поступает из ограниченного количества контактов и требует дополнительной проверки.

Напомним, что 3 октября суд вынес вердикт по P. Diddy по делу об организации перевозки людей с целью занятости в проституции — ему назначили наказание в виде 50 месяцев заключения. Именно из-за серьезности обвинений и резонанса дела вопрос о его безопасности в местах лишения свободы особенно актуален: высокий публичный статус артиста делает его потенциальной мишенью, а противоречия между подсудимыми внутри учреждения могут обостряться.

Представители администрации исправительного учреждения по состоянию на время публикации официальных комментариев не давали; также нет подтверждений о начале внутреннего расследования или изменении режима содержания P. Diddy. Адвокаты артиста настаивают на усилении мер безопасности или переводе в учреждение с более высоким уровнем защиты, чтобы минимизировать риски для жизни клиента во время отбывания наказания.

Ситуация остается напряженной: если факты покушения подтвердятся, это поднимет вопрос о способности системы исправительных учреждений обеспечить безопасность известным подсудимым и заставит соответствующие службы реагировать оперативно. Мы будем следить за развитием событий и обновим информацию, как только появятся официальные подтверждения или новые детали.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российское министерство обороны заключило контракт на производство партии крылатых ракет с ядерным оснащением. Об этом сообщил украинский портал "Милитарный", получивший в распоряжение документы об оборонных закупках России на 2024-2027 годы.