Світ в шоці: який ядерний арсенал замовила Росія

Ткачова Марія
Російське міністерство оборони уклало контракт на виробництво партії крилатих ракет із ядерним оснащенням. Про це повідомив український портал "Мілітарний", який отримав у розпорядження документи про оборонні закупівлі рф на 2024–2027 роки.
Крилаті ракети «Калібр» з ядерною боєголовкою
Згідно з цими матеріалами, російська армія планує придбати 56 ракет 3М-14С із сімейства "Калібр", здатних нести ядерну боєголовку. Виконавцем замовлення визначено конструкторське бюро "Новатор", яке вже отримало державний контракт.
Термін його реалізації — з 2024 по 2026 рік, а вартість однієї ракети, за підрахунками джерел, становить від 2 до 2,3 мільйона доларів.
Ці дані свідчать, що москва продовжує активно розвивати свій стратегічний арсенал попри міжнародну ізоляцію та санкції, а також демонструє готовність інвестувати значні кошти у програми, пов’язані з потенційним застосуванням ядерної зброї.
Такі кроки росії вкотре підкреслюють її наміри посилити ядерний шантаж і тиск на світову спільноту на тлі провалів на полі бою в Україні.