Світ в шоці: який ядерний арсенал замовила Росія
Світ в шоці: який ядерний арсенал замовила Росія

Росія замовила партію крилатих ракет «Калібр» із ядерними боєголовками — ЗМІ

23 жовтня 2025, 21:56
Автор:
Ткачова Марія

Російське міністерство оборони уклало контракт на виробництво партії крилатих ракет із ядерним оснащенням. Про це повідомив український портал "Мілітарний", який отримав у розпорядження документи про оборонні закупівлі рф на 2024–2027 роки.

Світ в шоці: який ядерний арсенал замовила Росія

Крилаті ракети «Калібр» з ядерною боєголовкою

Згідно з цими матеріалами, російська армія планує придбати 56 ракет 3М-14С із сімейства "Калібр", здатних нести ядерну боєголовку. Виконавцем замовлення визначено конструкторське бюро "Новатор", яке вже отримало державний контракт.

Термін його реалізації — з 2024 по 2026 рік, а вартість однієї ракети, за підрахунками джерел, становить від 2 до 2,3 мільйона доларів.

Ці дані свідчать, що москва продовжує активно розвивати свій стратегічний арсенал попри міжнародну ізоляцію та санкції, а також демонструє готовність інвестувати значні кошти у програми, пов’язані з потенційним застосуванням ядерної зброї.

Такі кроки росії вкотре підкреслюють її наміри посилити ядерний шантаж і тиск на світову спільноту на тлі провалів на полі бою в Україні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що цьогоріч в Україні значно зменшилася кількість чоловіків віком від 25 років, які вступали до закладів вищої освіти. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко під час брифінгу в "Медіацентрі Україна".
За його словами, загальна кількість створених електронних кабінетів вступників цього року була меншою, ніж у 2024-му, однак кількість поданих заяв до вишів зросла. На бюджетну форму навчання зарахували 98 182 вступники, на контракт — понад 207 тисяч. При цьому частка жінок серед усіх студентів зросла з 44,8% до 52,3%, а частка вступників віком від 25 років — зменшилася з 28,4% до 23,9%.



Джерело: https://militarnyi.com/uk/articles/vid-kalibra-do-kynzhala-skilky-naspravdi-koshtuyut-rosijski-rakety/
