Чому чоловіків серед студентів стає все менше

Цьогоріч в Україні значно зменшилася кількість чоловіків віком від 25 років, які вступали до закладів вищої освіти. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко під час брифінгу в "Медіацентрі Україна".

Чоловіків студентів майже не стало

За його словами, загальна кількість створених електронних кабінетів вступників цього року була меншою, ніж у 2024-му, однак кількість поданих заяв до вишів зросла.

На бюджетну форму навчання зарахували 98 182 вступники, на контракт — понад 207 тисяч. При цьому частка жінок серед усіх студентів зросла з 44,8% до 52,3%, а частка вступників віком від 25 років — зменшилася з 28,4% до 23,9%.







Бакалаврат



До конкурсу на здобуття освітнього ступеня бакалавра цього року допустили понад 831 тисячу осіб — це на 20% більше, ніж торік. Загалом вступили 195 162 людини, з них 57 934 — на бюджет (на 2,4% менше, ніж у 2024 році) і понад 137 тисяч — на контракт (на 4,7% більше).



Ці дані не враховують вступників до медичних і військових вишів — статистика щодо них не розголошується.



Найпопулярнішими спеціальностями серед бакалаврів стали "Менеджмент", "Психологія", "Право", "Філологія" та "Маркетинг", хоча державне замовлення на них залишається мінімальним.



За кількістю бюджетних студентів до топу увійшли Львівська політехніка, КПІ, КНУ ім. Шевченка, ЛНУ ім. Франка та Харківський політех.



Магістратура



Інтерес до магістратури цього року знизився. Подано 218 тисяч заяв проти 280 тисяч торік — падіння на 22,3%. На навчання зараховано понад 97 тисяч осіб, що на 22,9% менше, ніж у 2024 році.



Попри це, держава збільшила бюджет на набір магістрів на 6%. За словами Трофименка, спад пояснюється тим, що випускники 2022–2023 років, які вступали з різних причин, уже завершили навчання, а значна частина громадян 25+ уже мають диплом про вищу освіту.

Аспірантура

У вступній кампанії до аспірантури також спостерігається скорочення частки чоловіків віком понад 25 років і подвоєння кількості жінок серед зарахованих на бюджет.

На денну форму (яка дає право на відстрочку від мобілізації) зараховано 4643 особи, на контрактну — 1119.



Серед зарахованих на бюджет жінки становлять 18,5%, тоді як торік їх було лише 9,5%.



Загалом серед аспірантів 25+ 1998 осіб — чоловіки, але їхня кількість впала на 70% порівняно з минулим роком.





"Аспірантура повернулася до показників, які були до повномасштабного вторгнення, і це правильна тенденція", — підсумував заступник міністра.





МОН підкреслює, що зменшення кількості чоловіків серед вступників віком від 25 років є очікуваним наслідком війни, мобілізаційних процесів і загальної стабілізації системи освіти після перших років повномасштабного вторгнення.



