Почему мужчин среди студентов становится все меньше

В этом году в Украине значительно уменьшилось количество мужчин в возрасте от 25 лет, которые поступали в высшие образования. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко на брифинге в "Медиацентре Украина".

Мужчин студентов почти не стало

По его словам, общее количество созданных электронных кабинетов поступающих в этом году было меньше, чем в 2024-м, однако количество поданных заявлений в вузы возросло.

На бюджетную форму обучения зачислили 98 182 поступающих, на контракт — более 207 тысяч. При этом доля женщин среди всех студентов выросла с 44,8% до 52,3%, а доля поступающих в возрасте от 25 лет уменьшилась с 28,4% до 23,9%.







Бакалавриат



К конкурсу на соискание образовательной степени бакалавра в этом году допустили более 831 тысячи человек — это на 20% больше, чем в прошлом. В общей сложности вступило 195 162 человека, из них 57 934 — на бюджет (на 2,4% меньше, чем в 2024 году) и более 137 тысяч — на контракт (на 4,7% больше).



Эти данные не учитывают поступающих в медицинские и военные вузы — статистика по ним не разглашается.



Самыми популярными специальностями среди бакалавров стали "Менеджмент", "Психология", "Право", "Филология" и "Маркетинг", хотя государственный заказ на них остается минимальным.



По количеству бюджетных студентов в топ вошли Львовская политехника, КПИ, КНУ им. Шевченко, ЛНУ им. Франко и Харьковский политех.



Магистратура



Интерес к магистратуре в этом году снизился. Подано 218 тысяч заявлений против 280 тысяч в прошлом году – падение на 22,3%. На обучение зачислено более 97 тысяч человек, что на 22,9% меньше, чем в 2024 году.



Несмотря на это, государство увеличило бюджет на набор магистров на 6%. По словам Трофименко, спад объясняется тем, что поступающие по разным причинам выпускники 2022–2023 годов уже завершили обучение, а значительная часть граждан 25 уже имеют диплом о высшем образовании.

Аспирантура

Во вступительной кампании в аспирантуру также наблюдается сокращение доли мужчин старше 25 лет и удвоение количества женщин среди зачисленных в бюджет.

На дневную форму (дающую право на отсрочку от мобилизации) зачислено 4643 человека, на контрактную — 1119.



Среди зачисленных на бюджет женщины составляют 18,5%, в то время как в прошлом году их было всего 9,5%.



В целом среди аспирантов 25 1998 человек — мужчины, но их количество упало на 70% по сравнению с прошлым годом.





"Аспирантура вернулась к показателям, которые были до полномасштабного вторжения, и это правильная тенденция", — подытожил замминистра.





МОН подчеркивает, что уменьшение числа мужчин среди поступающих в возрасте от 25 лет является ожидаемым следствием войны, мобилизационных процессов и общей стабилизации системы образования после первых лет полномасштабного вторжения.



