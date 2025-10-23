logo

BTC/USD

110567

ETH/USD

3871.42

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Почему мужчин среди студентов становится все меньше
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему мужчин среди студентов становится все меньше

В МОН зафиксировали резкое сокращение числа мужчин 25 среди поступающих в вузы

23 октября 2025, 21:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В этом году в Украине значительно уменьшилось количество мужчин в возрасте от 25 лет, которые поступали в высшие образования. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко на брифинге в "Медиацентре Украина".

Почему мужчин среди студентов становится все меньше

Мужчин студентов почти не стало

По его словам, общее количество созданных электронных кабинетов поступающих в этом году было меньше, чем в 2024-м, однако количество поданных заявлений в вузы возросло.

На бюджетную форму обучения зачислили 98 182 поступающих, на контракт — более 207 тысяч. При этом доля женщин среди всех студентов выросла с 44,8% до 52,3%, а доля поступающих в возрасте от 25 лет уменьшилась с 28,4% до 23,9%.


Почему мужчин среди студентов становится все меньше - фото 2
Почему мужчин среди студентов становится все меньше - фото 2
Почему мужчин среди студентов становится все меньше - фото 2
Почему мужчин среди студентов становится все меньше - фото 2
Почему мужчин среди студентов становится все меньше - фото 2
Почему мужчин среди студентов становится все меньше - фото 2

Бакалавриат

К конкурсу на соискание образовательной степени бакалавра в этом году допустили более 831 тысячи человек — это на 20% больше, чем в прошлом. В общей сложности вступило 195 162 человека, из них 57 934 — на бюджет (на 2,4% меньше, чем в 2024 году) и более 137 тысяч — на контракт (на 4,7% больше).

Эти данные не учитывают поступающих в медицинские и военные вузы — статистика по ним не разглашается.

Самыми популярными специальностями среди бакалавров стали "Менеджмент", "Психология", "Право", "Филология" и "Маркетинг", хотя государственный заказ на них остается минимальным.

По количеству бюджетных студентов в топ вошли Львовская политехника, КПИ, КНУ им. Шевченко, ЛНУ им. Франко и Харьковский политех.

Магистратура

Интерес к магистратуре в этом году снизился. Подано 218 тысяч заявлений против 280 тысяч в прошлом году – падение на 22,3%. На обучение зачислено более 97 тысяч человек, что на 22,9% меньше, чем в 2024 году.

Несмотря на это, государство увеличило бюджет на набор магистров на 6%. По словам Трофименко, спад объясняется тем, что поступающие по разным причинам выпускники 2022–2023 годов уже завершили обучение, а значительная часть граждан 25 уже имеют диплом о высшем образовании.

Аспирантура

Во вступительной кампании в аспирантуру также наблюдается сокращение доли мужчин старше 25 лет и удвоение количества женщин среди зачисленных в бюджет.

На дневную форму (дающую право на отсрочку от мобилизации) зачислено 4643 человека, на контрактную — 1119.

Среди зачисленных на бюджет женщины составляют 18,5%, в то время как в прошлом году их было всего 9,5%.

В целом среди аспирантов 25 1998 человек — мужчины, но их количество упало на 70% по сравнению с прошлым годом.


"Аспирантура вернулась к показателям, которые были до полномасштабного вторжения, и это правильная тенденция", — подытожил замминистра.


МОН подчеркивает, что уменьшение числа мужчин среди поступающих в возрасте от 25 лет является ожидаемым следствием войны, мобилизационных процессов и общей стабилизации системы образования после первых лет полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что украинские вооруженные силы применяют дальнобойное оружие в интересах поражения целей на глубину территории России и что диапазон таких возможностей украинского производства сейчас охватывает от нескольких сотен до нескольких тысяч километров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k3dvk46pHYE
Теги:

Новости

Все новости