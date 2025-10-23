На яку відстань може вгатити українське далекобійне озброєння по Росії

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі заявив, що українські збройні сили застосовують далекобійну зброю в інтересах ураження цілей на глибину території рф і що діапазон таких можливостей українського виробництва зараз охоплює від кількох сотень до кількох тисяч кілометрів.

Далекобійне українське озброєння

"Ми використовуємо далекобійні можливості українського виробництва — від 150 км до 3 тис. км, це наші новітні можливості", — сказав глава держави. Він підкреслив, що такі засоби вже застосовуються силами оборони для завдання ударів по цілях у тилу противника.

Паралельно президент порушив питання нарощення виробництва й фінансування розробки та виготовлення відповідних систем. За його словами, нині стоїть завдання залучити додаткові кошти для розширення виробничих потужностей і серійного випуску далекобійних засобів уітрати.

Зеленський також повідомив, що Україна розглядає можливість спрямувати на ці потреби кошти, отримані за рахунок заморожених у західних юрисдикціях російських активів. "Ми хотіли б спрямувати частину цих ресурсів на фінансування виробництва українських далекобійних засобів ураження", — зазначив президент.

Жодних технічних деталей щодо конкретних типів озброєнь, їхніх точних характеристик або термінів масштабного виробництва на пресконференції не наводилося. Також не було уточнено, які саме юридичні та фінансові механізми планується використати для перенаправлення заморожених російських активів на потреби оборони.

Експерти відзначають, що будь-які заяви про дальність і можливості озброєнь потребують додаткової перевірки та технічної конкретизації, оскільки позиції щодо застосування далекобійних систем мають і політичний, і стратегічний вимір, включно з питаннями міжнародної підтримки та ризиками ескалації.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у пропагандистському Z-каналі "Донецкая пехота" з’явився гучний матеріал, у якому автори висунули низку радикальних і відверто насильницьких пропозицій щодо українського населення на окупованих територіях. Текст коментує недавнє інтерв’ю російської "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової, яка визнала своє залучення у вивезенні дитини з Маріуполя, та закликає йти далі — до системної "переробки" і депортації.