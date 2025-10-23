logo_ukra

Шокуюче інтервʼю: куди росіяни закликають депортувати українських дітей

Заклики до депортації й «очищення» територій — що пропонують автори Z-каналу

23 жовтня 2025, 19:00
Ткачова Марія

У пропагандистському Z-каналі "Донецкая пехота" з’явився гучний матеріал, у якому автори висунули низку радикальних і відверто насильницьких пропозицій щодо українського населення на окупованих територіях. Текст коментує недавнє інтерв’ю російської "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової, яка визнала своє залучення у вивезенні дитини з Маріуполя, та закликає йти далі — до системної "переробки" і депортації.

Шокуюче інтервʼю: куди росіяни закликають депортувати українських дітей

Депортація дітей росіянами

За словами автора повідомлення, "нові території" нібито потрібно "повністю очищати від ворожого населення". У матеріалі прямо звучить теза, що українських дітей потрібно "позбавлятися" або примусово вивозити за межі країни, зокрема — у Румунію. Автор також пропонує перетворити виховання дітей на суто військову підготовку, відновити інтернатну систему у стилі "кадрового/карательного виховання" й відбирати тих, хто "не підходить" — із подальшою депортацією або знищенням їхніх прав і можливостей.

Окремий блок матеріалу присвячений дорослим: за версією авторів каналу, серед місцевого населення варто залишати тільки "працездатних" людей — саме тих, хто потрібен для розібрання завалів, сільського господарства чи обслуговування військових баз. Решту, мовиться в дописі, "можна вивезти" або "ліквідувати" як небажаний елемент.

Ці пропозиції супроводжуються відверто агресивною риторикою та етнічними клише; їхній зміст відповідає ознакам закликів до дискримінації, депортацій і порушення базових прав людини. Така публікація фактично виправдовує насильницькі методи й порушення міжнародного гуманітарного права.

Важливо підкреслити: це — не аналіз чи план якогось офіційного органу, а позиція авторів пропагандистського Z-каналу. У міжнародних нормах і національному кримінальному праві подібні заклики можуть кваліфікуватися як екстремістські, підбурювання до етнічної чистки або інші тяжкі злочини. Правозахисні організації та журналістська спільнота вже не раз фіксували подібні наративи як частину інформаційної війни, спрямованої на дегуманізацію "іншого".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) звернувся до громадян Угорщини у день, коли країна вшановує пам’ять учасників антирадянського повстання 1956 року, придушеного радянськими танками.



Джерело: https://t.me/ButusovPlus/23980
