Шокирующее интервью: куда россияне призывают депортировать украинских детей

В пропагандистском Z-канале "Донецкая пехота" появился громкий материал, в котором авторы выдвинули ряд радикальных и откровенно насильственных предложений по украинскому населению на оккупированных территориях. Текст комментирует недавнее интервью российской "уполномоченной по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой, которая признала свое привлечение в вывозе ребенка из Мариуполя и призывает идти дальше — к системной "переработке" и депортации.

Депортация детей россиянами

По словам автора сообщения, "новые территории" якобы нужно "полностью очищать от вражеского населения". В материале прямо звучит тезис, что украинских детей нужно "лишаться" или принудительно вывозить за пределы страны, в частности, в Румынию. Автор также предлагает превратить воспитание детей в чисто военную подготовку, восстановить интернатную систему в стиле "кадрового/карательного воспитания" и отбирать "неподходящих" — с последующей депортацией или уничтожением их прав и возможностей.

Отдельный блок материала посвящен взрослым: по версии авторов канала, среди местного населения следует оставлять только "трудоспособных" людей — именно тех, кто нужен для разбора завалов, сельского хозяйства или обслуживания военных баз. Остальные, говорится в сообщении, "можно вывезти" или "ликвидировать" как нежелательный элемент.

Эти предложения сопровождаются откровенно агрессивной риторикой и этническими клише; их содержание соответствует признакам призывов к дискриминации, депортациям и нарушению базовых прав человека. Такая публикация фактически оправдывает насильственные методы и нарушение международного гуманитарного права.

Важно подчеркнуть: это не анализ или план какого-то официального органа, а позиция авторов пропагандистского Z-канала. В международных нормах и национальном уголовном праве подобные призывы могут квалифицироваться как экстремистские, подстрекательство к этнической чистке или другие тяжкие преступления. Правозащитные организации и журналистское сообщество уже не раз фиксировали подобные нарративы как часть информационной войны, направленной на дегуманизацию "другого".

