logo

BTC/USD

110052

ETH/USD

3884.06

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Шокирующее интервью: куда россияне призывают депортировать украинских детей
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующее интервью: куда россияне призывают депортировать украинских детей

Призывы к депортации и «очистке» территорий, которые предлагают авторы Z-канала

23 октября 2025, 19:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В пропагандистском Z-канале "Донецкая пехота" появился громкий материал, в котором авторы выдвинули ряд радикальных и откровенно насильственных предложений по украинскому населению на оккупированных территориях. Текст комментирует недавнее интервью российской "уполномоченной по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой, которая признала свое привлечение в вывозе ребенка из Мариуполя и призывает идти дальше — к системной "переработке" и депортации.

Шокирующее интервью: куда россияне призывают депортировать украинских детей

Депортация детей россиянами

По словам автора сообщения, "новые территории" якобы нужно "полностью очищать от вражеского населения". В материале прямо звучит тезис, что украинских детей нужно "лишаться" или принудительно вывозить за пределы страны, в частности, в Румынию. Автор также предлагает превратить воспитание детей в чисто военную подготовку, восстановить интернатную систему в стиле "кадрового/карательного воспитания" и отбирать "неподходящих" — с последующей депортацией или уничтожением их прав и возможностей.

Отдельный блок материала посвящен взрослым: по версии авторов канала, среди местного населения следует оставлять только "трудоспособных" людей — именно тех, кто нужен для разбора завалов, сельского хозяйства или обслуживания военных баз. Остальные, говорится в сообщении, "можно вывезти" или "ликвидировать" как нежелательный элемент.

Эти предложения сопровождаются откровенно агрессивной риторикой и этническими клише; их содержание соответствует признакам призывов к дискриминации, депортациям и нарушению базовых прав человека. Такая публикация фактически оправдывает насильственные методы и нарушение международного гуманитарного права.

Важно подчеркнуть: это не анализ или план какого-то официального органа, а позиция авторов пропагандистского Z-канала. В международных нормах и национальном уголовном праве подобные призывы могут квалифицироваться как экстремистские, подстрекательство к этнической чистке или другие тяжкие преступления. Правозащитные организации и журналистское сообщество уже не раз фиксировали подобные нарративы как часть информационной войны, направленной на дегуманизацию "другого".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) обратился к гражданам Венгрии в день, когда страна чтит память участников антисоветского восстания 1956 года, подавленного советскими танками.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ButusovPlus/23980
Теги:

Новости

Все новости