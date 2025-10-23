Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) звернувся до громадян Угорщини у день, коли країна вшановує пам’ять учасників антирадянського повстання 1956 року, придушеного радянськими танками.

Звернення Мадяра до угорців





"69 років тому угорці сказали “Ruszkik haza” — росіяни, йдіть додому"





Мадяр нагадав, що саме через Закарпаття — Мукачево та Берегове — радянські війська вторглися до Угорщини, несучи “червону диктатуру” та кров.

Він зазначив, що його батько народився в Угорщині, і пам’ять про ті події для нього — особиста історія.





"69 років тому історична батьківщина мого батька сміливо сказала червоній диктатурі “Ruszkik haza”. Окупанти сунули танками через українське Закарпаття, і потекла кров", — нагадав він.





"Орбан не пам’ятає болю предків"





За словами Мадяра, нинішній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан спотворює суть історичних подій, використовуючи тему “миру” у власних політичних цілях.

Того ж дня він зібрав у Будапешті “Марш миру” під гаслом “Ми не будемо вмирати за Україну”.





Мадяр наголосив, що така риторика свідчить про втрату історичної пам’яті:





"Орбан не відчув болю предків або вже забув його. Тим часом народові продають гасло “Угорщина понад усе”, а владу засліплюють криваві гроші".





"Без крові, але з правдою"





Український командувач звернувся до угорців зі словами підтримки, закликавши не дозволяти політикам знищувати спадок тих, хто у 1956 році повстав проти радянської окупації.





"Народе Угорщини, я знаю, що сьогодні ви зберетеся разом. Нехай почнеться виборча гонка, але — без крові. А за Тисою, серед усіх мадярів, є свій Мадяр", — підсумував він.





Його звернення стало символічним нагадуванням, що Росія, яка 69 років тому придушувала свободу Угорщини, сьогодні веде ту саму війну — тепер проти України.

