Главная Новости Общество Война с Россией Мадьяр жестоко обратился к венграм: что сказал
commentss НОВОСТИ Все новости

Мадьяр жестоко обратился к венграм: что сказал

Мадяр обратился к венграм в годовщину революции 1956 года: "Орбан забыл боль предков"

23 октября 2025, 18:16
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) обратился к гражданам Венгрии в день, когда страна чтит память участников антисоветского восстания 1956 года, подавленного советскими танками.

Мадьяр жестоко обратился к венграм: что сказал

Обращение Мадяра к венграм


"69 лет назад венгры сказали "Ruszkik haza" — русские, идите домой"


Мадяр напомнил, что именно через Закарпатье — Мукачево и Берегово — советские войска вторглись в Венгрию, неся "красную диктатуру" и кровь.

Он отметил, что его отец родился в Венгрии, и память о тех событиях для него – личная история.


"69 лет назад историческая родина моего отца смело сказала красной диктатуре "Ruszkik haza". Оккупанты сунули танками через украинское Закарпатье, и потекла кровь", — напомнил он.


"Орбан не помнит боли предков"


По словам Мадяра, нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уродует суть исторических событий, используя тему "мира" в собственных политических целях.

В тот же день он собрал в Будапеште Марш мира под лозунгом Мы не будем умирать за Украину.


Мадяр подчеркнул, что такая риторика свидетельствует о потере исторической памяти:


Орбан не почувствовал боли предков или уже забыл его. Тем временем народу продают лозунг "Венгрия превыше всего", а власть ослепляют кровавые деньги".


"Без крови, но с правдой"


Украинский командующий обратился к венграм со словами поддержки, призвав не разрешать политикам уничтожать наследие тех, кто в 1956 году восстал против советской оккупации.


"Народится Венгрии, я знаю, что сегодня вы соберетесь вместе. Пусть начнется избирательная гонка, но без крови. А за Тисой, среди всех мадьяр, есть свой Мадяр", — подытожил он.


Его обращение стало символическим напоминанием, что Россия, 69 лет назад подавлявшая свободу Венгрии, сегодня ведет ту же войну — теперь против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Вечером 23 октября в оккупированном Луганске произошел взрыв на улице Черноморской, возле здания местного театра "Ленком". По данным российских и местных источников, пострадали по меньшей мере два гражданских, в том числе мужчина и женщина.



Источник: https://t.me/robert_magyar/1479
