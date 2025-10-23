Українська музика «Океану Ельзи» скалічила людей, які зневажили ії

Увечері 23 жовтня в окупованому Луганську стався вибух на вулиці Чорноморській, неподалік будівлі місцевого театру "Ленком". За даними російських та місцевих джерел, постраждали щонайменше двоє цивільних, серед них чоловік і жінка.

Вибух у Луганську через зневажливу реакцію на українську музику

На місце події прибули медики та служби швидкого реагування. За попередньою інформацією, спрацював вибуховий пристрій, який, ймовірно, був прихований у портативній колонці, з якої лунала українська музика гурту "Океану Ельзи".

Деталі інциденту



Як повідомляє пропагандистський ресурс Mash на Донбассе із посиланням на очевидців, проходящий повз чоловік пнув ногою колонку, після чого стався потужний вибух.



Постраждалому відірвало ногу, його стан лікарі оцінюють як вкрай тяжкий.



Жінка, яка перебувала поруч, отримала поранення середньої тяжкості. Обох доставили до лікарні, де вони перебувають в операційній. Про це заявила представниця окупаційної "адміністрації" Наталія Пащенко.



Реакція та версії



Окупаційна влада Луганська заявила, що офіційна версія події буде оприлюднена після завершення перевірки. На місці працюють вибухотехніки та силові структури.



