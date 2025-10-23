Чому Росія завжди нападатиме

Академічний директор Амстердамського університету Ендрю Чахоян у своїй колонці для швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung пояснив, чому будь-яка спроба домовитися з Росією про остаточний мир приречена на провал.

ЗМІ висвітило причини нападів Росії

Він наголошує: Росія — це не національна держава, а “нереформована імперія”, яка ніколи не відмовилася від свого колоніального мислення. Тому будь-які угоди, побудовані на припущенні, що Кремль діє раціонально або керується національними інтересами, — не спрацюють.

Імперія, що не здатна змінитись



На думку Чахояна, мало хто в Європі усвідомлює, чому Росія — від царів до комісарів і нинішніх клептократів — постійно відчуває потребу у війні з сусідами.



В її основі лежить циклічна модель поведінки:



невдоволення всередині країни → зовнішні завоювання → поразка й ізоляція → нова хвиля невдоволення — і все повторюється.



Путін, підкреслює автор, — не причина, а наслідок цієї системи, створеної для безкінечної ескалації.



Росія — колонізатор і жертва колонізації водночас



Чахоян називає це “подвійною ідентичністю імперії”: Москва одночасно виступає колонізуючим суб’єктом і об’єктом колонізації, що породжує постійну потребу у зовнішній експансії та внутрішньому придушенні.



Автор цитує українського філософа Володимира Єрмоленка, який зазначає, що російський імперіалізм базується на “нав’язаній рівності” — Кремль домагається того, щоб усі, включно з самими росіянами, існували лише як додаток до Москви.



Звідси народжується культ “величі” Росії та уявний “священний обов’язок” підкорювати інших.



Те, що Кремль називає “російською федерацією”, насправді є лоскутною імперією з підкорених народів і культур, багато з яких або знищені, або й далі знищуються.



Війна як умова існування системи



Завоювання для Росії виконують подвійну функцію:

• залякують сусідів, утверджуючи імперський вплив,

• і водночас підтримують легітимність влади Кремля, який контролює країну через страх, фаворитизм і корупцію.

Видобуток ресурсів — нафти, газу, золота, урану чи алмазів — на підкорених територіях, зокрема в Сибіру, забезпечує економічну основу цієї системи.



Чахоян робить висновок: Росія не зможе існувати без зовнішніх війн, допоки залишається імперією. Мир із нею — лише пауза перед новою агресією.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу Росії, зокрема по Рязанському нафтопереробному заводу та складу боєприпасів у Бєлгородській області.