Війна з Росією Чому Росія завжди нападатиме
Чому Росія завжди нападатиме

«Чому Росія приречена воювати»: колонка академіка Амстердамського університету

23 жовтня 2025, 16:27
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Академічний директор Амстердамського університету Ендрю Чахоян у своїй колонці для швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung пояснив, чому будь-яка спроба домовитися з Росією про остаточний мир приречена на провал.

Чому Росія завжди нападатиме

ЗМІ висвітило причини нападів Росії

Він наголошує: Росія — це не національна держава, а “нереформована імперія”, яка ніколи не відмовилася від свого колоніального мислення. Тому будь-які угоди, побудовані на припущенні, що Кремль діє раціонально або керується національними інтересами, — не спрацюють.

Імперія, що не здатна змінитись

На думку Чахояна, мало хто в Європі усвідомлює, чому Росія — від царів до комісарів і нинішніх клептократів — постійно відчуває потребу у війні з сусідами.

В її основі лежить циклічна модель поведінки:

невдоволення всередині країни → зовнішні завоювання → поразка й ізоляція → нова хвиля невдоволення — і все повторюється.

Путін, підкреслює автор, — не причина, а наслідок цієї системи, створеної для безкінечної ескалації.

Росія — колонізатор і жертва колонізації водночас

Чахоян називає це “подвійною ідентичністю імперії”: Москва одночасно виступає колонізуючим суб’єктом і об’єктом колонізації, що породжує постійну потребу у зовнішній експансії та внутрішньому придушенні.

Автор цитує українського філософа Володимира Єрмоленка, який зазначає, що російський імперіалізм базується на “нав’язаній рівності” — Кремль домагається того, щоб усі, включно з самими росіянами, існували лише як додаток до Москви.

Звідси народжується культ “величі” Росії та уявний “священний обов’язок” підкорювати інших.

Те, що Кремль називає “російською федерацією”, насправді є лоскутною імперією з підкорених народів і культур, багато з яких або знищені, або й далі знищуються.

Війна як умова існування системи

Завоювання для Росії виконують подвійну функцію:

• залякують сусідів, утверджуючи імперський вплив,

• і водночас підтримують легітимність влади Кремля, який контролює країну через страх, фаворитизм і корупцію.

Видобуток ресурсів — нафти, газу, золота, урану чи алмазів — на підкорених територіях, зокрема в Сибіру, забезпечує економічну основу цієї системи.

Чахоян робить висновок: Росія не зможе існувати без зовнішніх війн, допоки залишається імперією. Мир із нею — лише пауза перед новою агресією.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу Росії, зокрема по Рязанському нафтопереробному заводу та складу боєприпасів у Бєлгородській області.



Джерело: https://www.nzz.ch/meinung/die-zwanghafte-logik-der-eskalation-warum-der-kreml-gar-nicht-anders-kann-als-immer-wieder-krieg-zu-fuehren-ld.1907784
