Почему Россия всегда будет нападать

Академический директор Амстердамского университета Эндрю Чахоян в своей колонке для швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung объяснил, почему любая попытка договориться с Россией об окончательном мире обречена на провал.

Он отмечает: Россия — это не национальное государство, а нереформированная империя, которая никогда не отказалась от своего колониального мышления. Поэтому никаких соглашений, построенных на предположении, что Кремль действует рационально или руководствуется национальными интересами, не сработают.

Империя, которая не способна измениться



По мнению Чахояна, немногие в Европе осознают, почему Россия — от царей до комиссаров и нынешних клептократов — постоянно нуждается в войне с соседями.



В ее основе лежит циклическая модель поведения:



недовольство внутри страны → внешние завоевания → поражение и изоляция → новая волна недовольства – и все повторяется.



Путин, подчеркивает автор, не причина, а следствие этой системы, созданной для бесконечной эскалации.



Россия — колонизатор и жертва колонизации одновременно



Чахоян называет это "двойной идентичностью империи": Москва одновременно выступает колонизирующим субъектом и объектом колонизации, что порождает постоянную потребность во внешней экспансии и внутреннем подавлении.



Автор цитирует украинского философа Владимира Ермоленко, который отмечает, что российский империализм базируется на "навязанном равенстве" — Кремль добивается того, чтобы все, включая самих россиян, существовали только как приложение к Москве.



Отсюда рождается культ "величия" России и мнимый "священный долг" покорять других.



То, что Кремль называет "русской федерацией", на самом деле является лоскутной империей из покоренных народов и культур, многие из которых либо уничтожены, либо продолжают уничтожаться.



Война как условие существования системы



Завоевания для России выполняют двойную функцию:

• запугивают соседей, утверждая имперское влияние,

• и одновременно поддерживают легитимность власти Кремля, контролирующего страну через страх, фаворитизм и коррупцию.

Добыча ресурсов – нефти, газа, золота, урана или алмазов – на покоренных территориях, в частности в Сибири, обеспечивает экономическую основу этой системы.



Чахоян делает вывод: Россия не сможет существовать без внешних войн, пока остается империей. Мир с ней – только пауза перед новой агрессией.



