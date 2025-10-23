Вибухи у Росії: стали відомі подробиці ночі

У ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу Росії, зокрема по Рязанському нафтопереробному заводу та складу боєприпасів у Бєлгородській області.

Вибухи в Бєлградській області

Удар по Рязанському НПЗ



Як повідомили у Генеральному штабі, у результаті атаки було уражено стратегічний об’єкт противника, який забезпечує паливом збройні сили РФ.



На території Рязанського НПЗ, що належить компанії "Роснєфть", зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.



Підприємство є одним із найбільших у центральній частині Росії, його виробничі потужності дозволяють переробляти понад 17 мільйонів тонн нафти щороку. Завод відіграє ключову роль у забезпеченні пального для російських військових формувань і логістичних ланцюгів.

Виведення частини потужностей заводу з ладу, за даними військових, знижує можливості російської армії у веденні бойових дій та ускладнює забезпечення окупаційних військ пальним.



Ураження складу боєприпасів під Валуйками

Тієї ж ночі українські ударні безпілотники атакували склад боєприпасів у районі міста Валуйки Бєлгородської області.



За попередньою інформацією, ціль повністю знищено — на місці було видно детонації та серію вибухів.



Продовження стратегічних ударів



У Генштабі наголосили, що операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії тривають. Українські сили продовжують завдавати високоточних ударів по об’єктах, які забезпечують роботу російської військової машини — зокрема, по нафтопереробних заводах, складах боєприпасів та логістичних центрах.



Такі дії спрямовані на послаблення здатності агресора вести війну та прискорення припинення збройної агресії проти України.



