Чим Полякова погрожує «Суспільному»

Навколо участі Олі Полякової у Нацвідборі на "Євробачення-2026" розгорівся скандал. Її команда звернулася зі скаргою до Європейської мовної спілки (EBU), вимагаючи, щоб організація втрутилася в конфлікт між співачкою та "Суспільним мовленням", яке проводить відбір.

Оля Полякова просить змінити правила Нацвідбору

Продюсер і менеджер Полякової Михайло Ясинський повідомив у Facebook, що до EBU надіслано офіційні листи. У них міститься попередження: якщо "Суспільне" не змінить окремі положення правил, команда Полякової подасть судовий позов, який може призвести до "ще більшого скандалу".

"Треба просто вийти на відкриту дискусію і знайти правильне, справедливе рішення", — написав Ясинський.

У чому суть конфлікту

Полякова подала заявку на участь у Нацвідборі та паралельно надіслала лист "Суспільному" з проханням переглянути правила конкурсу. Співачка не уточнила, який саме пункт хоче змінити, але, за інформацією медіа, йдеться про вимогу до учасників не виступати на тимчасово окупованих територіях, у Росії після 15 березня 2014 року та в Білорусі після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними "Суспільного", останній виступ Полякової в Росії відбувся 23 травня 2015 року, коли вона була ведучою музичної премії RU.TV. Тоді артистка вийшла на сцену в кокошнику з тризубом.

Аргументи сторін

У листі до організаторів Нацвідбору Полякова наголосила, що вже багато років підтримує Україну, сплачує податки, допомагає культурі та армії. Вона вважає, що суспільство змінилося, і час переглянути критерії, запроваджені понад десять років тому:

"Минуло понад 10 років від початку війни, і сьогодні всім давно зрозуміло, хто є хто", — зазначила співачка.





Втім, "Суспільне мовлення" відповіло, що правила не можуть бути змінені після старту відбору, який розпочався ще 3 вересня 2025 року. Там також підкреслили, що дата початку війни є незмінною, і її неможливо "пересунути" через особисті історії чи заслуги окремих артистів.

Що далі



EBU поки не коментувала, чи отримала скаргу та чи планує реагувати на неї. Тим часом конфлікт навколо участі Полякової у Нацвідборі викликав жваве обговорення в соцмережах — прихильники співачки говорять про "право на другий шанс", тоді як критики наполягають на дотриманні єдиних правил для всіх учасників.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Журналіст і волонтер Дмитро Золкін заявив, що народний депутат Ярослав Железняк поширив неправдиву інформацію про нього, зокрема — про нібито співпрацю з партією Шарія та "потрійну судимість".







