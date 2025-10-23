logo_ukra

BTC/USD

109505

ETH/USD

3851.56

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Чим Полякова погрожує «Суспільному»
commentss НОВИНИ Всі новини

Чим Полякова погрожує «Суспільному»

Команда Олі Полякової поскаржилася на «Суспільне» в Європейську мовну спілку через правила Нацвідбору на «Євробачення»

23 жовтня 2025, 15:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Навколо участі Олі Полякової у Нацвідборі на "Євробачення-2026" розгорівся скандал. Її команда звернулася зі скаргою до Європейської мовної спілки (EBU), вимагаючи, щоб організація втрутилася в конфлікт між співачкою та "Суспільним мовленням", яке проводить відбір.

Чим Полякова погрожує «Суспільному»

Оля Полякова просить змінити правила Нацвідбору

Продюсер і менеджер Полякової Михайло Ясинський повідомив у Facebook, що до EBU надіслано офіційні листи. У них міститься попередження: якщо "Суспільне" не змінить окремі положення правил, команда Полякової подасть судовий позов, який може призвести до "ще більшого скандалу".

"Треба просто вийти на відкриту дискусію і знайти правильне, справедливе рішення", — написав Ясинський.

У чому суть конфлікту

Полякова подала заявку на участь у Нацвідборі та паралельно надіслала лист "Суспільному" з проханням переглянути правила конкурсу. Співачка не уточнила, який саме пункт хоче змінити, але, за інформацією медіа, йдеться про вимогу до учасників не виступати на тимчасово окупованих територіях, у Росії після 15 березня 2014 року та в Білорусі після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними "Суспільного", останній виступ Полякової в Росії відбувся 23 травня 2015 року, коли вона була ведучою музичної премії RU.TV. Тоді артистка вийшла на сцену в кокошнику з тризубом.

Аргументи сторін

У листі до організаторів Нацвідбору Полякова наголосила, що вже багато років підтримує Україну, сплачує податки, допомагає культурі та армії. Вона вважає, що суспільство змінилося, і час переглянути критерії, запроваджені понад десять років тому:

"Минуло понад 10 років від початку війни, і сьогодні всім давно зрозуміло, хто є хто", — зазначила співачка.


Втім, "Суспільне мовлення" відповіло, що правила не можуть бути змінені після старту відбору, який розпочався ще 3 вересня 2025 року. Там також підкреслили, що дата початку війни є незмінною, і її неможливо "пересунути" через особисті історії чи заслуги окремих артистів.

Що далі

EBU поки не коментувала, чи отримала скаргу та чи планує реагувати на неї. Тим часом конфлікт навколо участі Полякової у Нацвідборі викликав жваве обговорення в соцмережах — прихильники співачки говорять про "право на другий шанс", тоді як критики наполягають на дотриманні єдиних правил для всіх учасників.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Журналіст і волонтер Дмитро Золкін заявив, що народний депутат Ярослав Железняк поширив неправдиву інформацію про нього, зокрема — про нібито співпрацю з партією Шарія та "потрійну судимість".






Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1AAZaZSNCX/?mibextid=wwXIfr
Теги:

Новини

Всі новини