Феєричний скандал між Золкіним та Железняком

Ткачова Марія
Журналіст і волонтер Дмитро Золкін заявив, що народний депутат Ярослав Железняк поширив неправдиву інформацію про нього, зокрема — про нібито співпрацю з партією Шарія та "потрійну судимість".
Золкін вимагає вибачень від нардепа
Золкін повідомив, що надсилає офіційного листа депутату з вимогою спростувати неправдиві твердження і публічно вибачитись. У разі відмови журналіст обіцяє звернутися до суду.
"Надсилаємо народному депутату Железняку офіційного листа з вимогою спростувати його твердження про мою співпрацю з партією Шарія та заяву про “потрійну судимість”. Додаю довідку про несудимість. Судимість у мене була одна, і вона погашена, тобто юридично її немає", — написав Золкін.
Він також наголосив, що заяви Железняка не відповідають дійсності та спрямовані на дискредитацію його діяльності.
"Народний депутат Железняк є брехуном і дешевим фейкометом", — додав Золкін, наголосивши, що подібна поведінка неприпустима для представника парламенту.
У своєму зверненні журналіст підкреслив, що готовий захищати свою репутацію у правовому полі й надалі вимагатиме від депутатів відповідальності за поширення фейків.
Поки що сам Ярослав Железняк публічно на заяву не відреагував.