Феєричний скандал між Золкіним та Железняком

Журналіст і волонтер Дмитро Золкін заявив, що народний депутат Ярослав Железняк поширив неправдиву інформацію про нього, зокрема — про нібито співпрацю з партією Шарія та "потрійну судимість".

Золкін вимагає вибачень від нардепа

Золкін повідомив, що надсилає офіційного листа депутату з вимогою спростувати неправдиві твердження і публічно вибачитись. У разі відмови журналіст обіцяє звернутися до суду.







"Надсилаємо народному депутату Железняку офіційного листа з вимогою спростувати його твердження про мою співпрацю з партією Шарія та заяву про “потрійну судимість”. Додаю довідку про несудимість. Судимість у мене була одна, і вона погашена, тобто юридично її немає", — написав Золкін.





Він також наголосив, що заяви Железняка не відповідають дійсності та спрямовані на дискредитацію його діяльності.

"Народний депутат Железняк є брехуном і дешевим фейкометом", — додав Золкін, наголосивши, що подібна поведінка неприпустима для представника парламенту.





У своєму зверненні журналіст підкреслив, що готовий захищати свою репутацію у правовому полі й надалі вимагатиме від депутатів відповідальності за поширення фейків.

Поки що сам Ярослав Железняк публічно на заяву не відреагував.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністерство оборони України запроваджує нову систему кіберзахисту, яка підвищить безпеку інформаційних ресурсів оборонного сектору. Відповідно до наказу № 692/нм від 15 жовтня, у відомстві затверджено Галузевий профіль безпеки — документ, що визначає єдині мінімальні стандарти кіберзахисту для всіх інформаційних систем Міноборони, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.