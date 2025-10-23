logo_ukra

BTC/USD

109270

ETH/USD

3864.98

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Феєричний скандал між Золкіним та Железняком
commentss НОВИНИ Всі новини

Феєричний скандал між Золкіним та Железняком

Золкін звинуватив депутата Железняка у брехні та вимагає публічного спростування

23 жовтня 2025, 15:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Журналіст і волонтер Дмитро Золкін заявив, що народний депутат Ярослав Железняк поширив неправдиву інформацію про нього, зокрема — про нібито співпрацю з партією Шарія та "потрійну судимість".

Феєричний скандал між Золкіним та Железняком

Золкін вимагає вибачень від нардепа

Золкін повідомив, що надсилає офіційного листа депутату з вимогою спростувати неправдиві твердження і публічно вибачитись. У разі відмови журналіст обіцяє звернутися до суду.


Феєричний скандал між Золкіним та Железняком - фото 2
Феєричний скандал між Золкіним та Железняком - фото 2
Феєричний скандал між Золкіним та Железняком - фото 2

"Надсилаємо народному депутату Железняку офіційного листа з вимогою спростувати його твердження про мою співпрацю з партією Шарія та заяву про “потрійну судимість”. Додаю довідку про несудимість. Судимість у мене була одна, і вона погашена, тобто юридично її немає", — написав Золкін.


Він також наголосив, що заяви Железняка не відповідають дійсності та спрямовані на дискредитацію його діяльності.

"Народний депутат Железняк є брехуном і дешевим фейкометом", — додав Золкін, наголосивши, що подібна поведінка неприпустима для представника парламенту.

Феєричний скандал між Золкіним та Железняком - фото 2

У своєму зверненні журналіст підкреслив, що готовий захищати свою репутацію у правовому полі й надалі вимагатиме від депутатів відповідальності за поширення фейків.

Поки що сам Ярослав Железняк публічно на заяву не відреагував.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністерство оборони України запроваджує нову систему кіберзахисту, яка підвищить безпеку інформаційних ресурсів оборонного сектору. Відповідно до наказу № 692/нм від 15 жовтня, у відомстві затверджено Галузевий профіль безпеки — документ, що визначає єдині мінімальні стандарти кіберзахисту для всіх інформаційних систем Міноборони, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/volodymyrzolkin/20580
Теги:

Новини

Всі новини