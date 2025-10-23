logo

Феерический скандал между Золкиным и Железняком
НОВОСТИ

Феерический скандал между Золкиным и Железняком

Золкин обвинил депутата Железняка во лжи и требует публичного опровержения

23 октября 2025, 15:10
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Журналист и волонтер Дмитрий Золкин заявил, что народный депутат Ярослав Железняк распространил ложную информацию о нем, в частности — о якобы сотрудничестве с партией Шария и "тройной судимости".

Феерический скандал между Золкиным и Железняком

Золкин требует извинений от нардепа

Золкин сообщил, что присылает официальное письмо депутату с требованием опровергнуть ложные утверждения и публично извиниться. В случае отказа журналист обещает обратиться в суд.


"Направляем народному депутату Железняку официальное письмо с требованием опровергнуть его утверждение о моем сотрудничестве с партией Шария и заявление о "тройной судимости". Прилагаю справку о несудимости. Судимость у меня была одна, и она погашена, то есть юридически ее нет", – написал Золкин.


Он также подчеркнул, что заявления Железняка не соответствуют действительности и направлены на дискредитацию его деятельности.

"Народный депутат Железняк является лжецом и дешевым фейкометом", — добавил Золкин, подчеркнув, что подобное поведение недопустимо для представителя парламента.

Феерический скандал между Золкиным и Железняком - фото 2

В своем обращении журналист подчеркнул, что готов защищать свою репутацию в правовом поле и в дальнейшем потребует от депутатов ответственности за распространение фейков.

Пока что сам Ярослав Железняк публично на заявление не отреагировал.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство обороны Украины внедряет новую систему киберзащиты, которая повысит безопасность информационных ресурсов оборонного сектора. Согласно приказу № 692/нм от 15 октября, в ведомстве утвержден Отраслевой профиль безопасности — документ, определяющий единые минимальные стандарты киберзащиты для всех информационных систем Минобороны, Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.



Источник: https://t.me/volodymyrzolkin/20580
