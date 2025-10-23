Таємниці під захистом: як Міноборони оновлює цифрову безпеку

Міністерство оборони України запроваджує нову систему кіберзахисту, яка підвищить безпеку інформаційних ресурсів оборонного сектору. Відповідно до наказу № 692/нм від 15 жовтня, у відомстві затверджено Галузевий профіль безпеки — документ, що визначає єдині мінімальні стандарти кіберзахисту для всіх інформаційних систем Міноборони, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Кіберзахист оборонного сектору

Нові правила розроблено з урахуванням міжнародних норм і національного законодавства, а також специфіки роботи оборонних структур. Їхня головна мета — створити уніфікований підхід до захисту даних, спростити перевірку систем на відповідність вимогам безпеки й загалом підвищити рівень кіберстійкості оборонної сфери.

Профіль передбачає чіткі вимоги до управління доступом, захисту конфіденційної інформації, моніторингу безпеки, а також описує адміністративні й технічні заходи, необхідні для побудови надійних ІТ-систем. Працівники структурних підрозділів, які працюватимуть із цим профілем, пройдуть відповідне навчання.

Документ є обов’язковим для всіх систем, де обробляються відкриті, конфіденційні чи службові дані (окрім автоматизованих систем класу "1"). Його розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів від 18 червня 2025 року № 712.

Як наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук, єдині стандарти кіберзахисту допоможуть ефективніше захищати інформаційні ресурси оборонної сфери та прискорять створення нових цифрових сервісів.

Реформа впроваджується в межах ширшого процесу цифровізації армії, який підтримується міжнародними партнерами через ІТ-коаліцію в рамках Контактної групи з питань оборони України.

